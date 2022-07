Początek wielkiej współpracy

Intel, największy producent układów scalonych, oraz MediaTek, jedna z największych firm zajmująca się projektowaniem chipów do urządzeń mobilnych, ogłosiły, że rozpoczynają współpracę, w ramach której Intel Foundry Services (IFS) rozpocznie tworzenie i produkcję chipów dla tajwańskiego giganta.

Dla Intela moment zawarcia partnerstwa jest wprost idealny, gdyż firma wraz z resztą amerykańskiego przemysłu półprzewodników planuje otrzymać jeszcze większe dotacje od rządu, w celu lepszego rozwoju produkcji chipów na terenie Stanów Zjednoczonych.

Szczegóły partnerstwa Intela z MediaTek

Intel zamierza wyprodukować swoje chipy w procesie 16 nm - całość ma być przeprojektowanym 22FFL przeniesionym do procesu Legacy, który idealnie nada się do inteligentnych urządzeń o niskim poborze mocy, co jest jednym z warunków umowy.

Pierwsze chipy mają trafić w ręce MediaTek od 18 do 24 miesięcy od podpisania umowy - owoce tej współpracy będziemy zatem widzieli najwcześniej za 1,5 roku. Intel ma nadzieję, że “partnerstwo będzie długotrwałe i będzie obejmowało wyłącznie małe urządzenia inteligentne”. IFS oferuje szeroką platformę produkcyjną z technologiami zoptymalizowanymi pod kątem wysokiej wydajności i niskiego poboru mocy - i właśnie tego oczekuje MediaTek.

Współpraca jest idealnym układem dla wszystkich stron

Całe to partnerstwo oznacza również, że tajwański gigant chce poszerzyć swoje horyzonty. Do tej pory to TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) produkuje zdecydowaną większość chipów dla MediaTek, ale firma chce osiągnąć szerszy i bardziej znaczący łańcuch dostaw - w tym celu niezbędne okaże się produkowanie chipów w Stanach Zjednoczonych i Europie, które może zapewnić nie kto inny jak Intel Foundry Services.

Randhir Thakur, prezes Intel Foundry Services, w rozmowie z Reuters przyznał, że dla firmy to niesamowicie ważna sprawa, że angażuje klienta z Tajwanie, który w znacznym stopniu przyczynia się do rozwoju. “To dla nas ważne zwycięstwo” - tak podsumował rozpoczęcie współpracy Thakur, dodając również:

Jako jeden z wiodących na świecie projektantów układów scalonych, który zasila ponad 2 miliardy urządzeń rocznie, MediaTek jest wspaniałym partnerem IFS, podczas gdy wchodzimy w kolejną fazę rozwoju. Posiadamy odpowiednią kombinację zaawansowanej technologii i zróżnicowanej geograficznie zdolności, aby pomóc MediaTek w dostarczaniu kolejnego miliarda urządzeń.

Kilka słów o IFS i MediaTek

IFS zostało założone w 2021 roku. Firma wyróżnia się na tle konkurencji połączeniem nowoczesnych technologii, światowej klasy portfolio i ogromnej mocy produkcyjnej w Stanach Zjednoczonych i Europie. Klienci Intel Foundry Services będą czerpać korzyści z niedawno ogłoszonej rozbudowy fabryk firmy Intel w istniejących już zakładach, ale także z planów nowych inwestycji w zakładach typu greenfield w Ohio i Niemczech.

Obecnie MediaTek produkuje ponad dwa miliardy urządzeń każdego roku, więc nie wiadomo, kiedy firma zmieni chipy nate od Intela. Trudno również stwierdzić, jaka część produkcji inteligentnych urządzeń z układami Intela będzie pochodzić z USA i Europy.

Należy jednak zaznaczyć, że sam fakt, iż Intel zdecydował się zainwestować blisko 20 miliardów dolarów w Intel Foundry Services, wydaje się dowodem na to, że firma jest na dobrej drodze do zmiany strategii po latach zmagań. Współpraca z tajwańskim gigantem to również nie jest jedyny ważny ruch dla firmy - w końcu IFS podjęło już wcześniej współpracę z Qualcommem i Amazon Web Services (AWS). Co ciekawe, nawet NVIDIA, jeden z głównych rywali Intela, ma rzekomo interesować się usługami Intel Foundry Services.

