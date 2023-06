Integracja komputera ze smartfonem, który często jest centrum naszego wirtualnego życia staje się obecnie coraz ważniejsza. To w telefonie mamy wszystkie wiadomości, połączenia telefoniczne czy zdjęcia, z których korzystamy na co dzień. Łatwy, najlepiej bezprzewodowy dostęp do nich to spore ułatwienie, a takie możliwości stwarza technologia Intel Unison dostępna w notebookach opartych na platformie Intel Evo z procesorami Core 12. i 13. generacji. Postanowiliśmy zatem sprawdzić jak to działa w praktyce.

Czym jest platforma Intel Evo?

Na początek jednak powiedzmy sobie parę słów na temat rozwiązania Intel Evo, które oferowane jest w topowych notebookach na rynku. Oznaczenie Intel Evo jest przyznawane najbardziej zaawansowanym i wydajnym laptopom z procesorami Intela. Jest to swojego rodzaju certyfikat, który świadczy o spełnieniu określonych standardów jakości i wydajności przez producenta notebooka. Platforma Intel Evo ma na celu zapewnienie użytkownikom wyjątkowego doświadczenia w pracy na laptopie, oferując doskonałą kombinację wydajności, czasu pracy na baterii, łatwości obsługi i wsparcia innowacyjnych technologii, jak np. Intel Unison.

Jedną z kluczowych zalet platformy Intel Evo jest wysoka wydajność. Laptopy posiadające to oznaczenie są wyposażone w najnowsze procesory Intel Core 12. i 13. generacji, które zapewniają szybką i płynną pracę. Dzięki temu użytkownicy mogą bez problemu wykonywać zaawansowane zadania. Kolejną istotną zaletą platformy jest długi czas pracy na baterii. Aby otrzymać certyfikat Intel Evo, notebook musi zapewnić przynajmniej 9 godzin pracy na baterii przy typowych zadaniach. Dzięki temu użytkownicy mogą swobodnie korzystać z laptopa przez cały dzień w pracy bez konieczności częstego ładowania.

Platforma Intel Evo skupia się również na ułatwieniu pracy i obsługi. Laptopy z tym oznaczeniem muszą być wyposażone w funkcję szybkiego wybudzania z trybu uśpienia, co pozwala rozpocząć pracę niemal natychmiast po podniesieniu klapy ekranu. Ponadto certyfikat Intel Evo wymaga obsługi standardu Wi-Fi 6, co zapewnia szybsze i bardziej niezawodne połączenia bezprzewodowe, a także wsparcie takich technologii jak Thunderbolt 4 i USB 4 zapewniających szybki transfer danych i możliwość podłączania wielu urządzeń zewnętrznych. W dodatku takie notebooki jak Lenovo Yoga 7 mogą posłużyć również jako tablet, dzięki dotykowemu ekranowi oraz możliwości obrócenia go o pełne 360 stopni. Nie jest to co prawda wymóg w ramach Intel Evo, ale z pewnością bardzo przyjemny dodatek.

Intel Unison - jakie ma wymagania?

Jak zatem widać, zgodność ze standardem Intel Evo daje nam praktycznie gwarancję, że dany notebook to urządzenie z wyższej półki jakościowej, które bez problemu posłuży nam w codziennym użytkowaniu. Intel cały czas dba też o to, aby korzyści z posiadania takiego urządzenia przybywało z czasem. Tak się właśnie stało, gdy zapowiedziano technologię Intel Unison pozwalającą na połączenie komputera ze smartfonem, niezależnie od tego czy bazuje on na systemie Android czy iOS. Namiastkę takiego rozwiązania, ale tylko dla Androida, ma Microsoft w systemie Windows, ale Intel poszedł jeszcze o krok dalej.

Jednak aby wykorzystać pełnię możliwości tego rozwiązania trzeba posiadać odpowiedni sprzęt oparty na platformie Intel Evo i wyposażony w procesor Intel Core 12. lub 13. generacji. I to w zasadzie tyle, bo teraz brakuje nam już tylko odpowiedniej aplikacji. W przypadku laptopów z procesorem 12. generacji aplikację Intel Unison na Windows 10/11 trzeba pobrać ze sklepu z aplikacjami w systemie Microsoftu. W notebookach z układami 13. generacji, Intel Unison jest już zainstalowany domyślnie. Wtedy wystarczy tylko pobrać bliźniaczą aplikację ze sklepu Google Play lub Apple App Store, w zależności od tego jakim smartfonem dysponujemy.

Później wystarczy już tylko sparować oba urządzenia co sprowadza się do zeskanowania kodu QR wyświetlanego na ekranie laptopa przy pomocy aplikacji na telefonie i zaakceptowania parowania po protokole Bluetooth. Trzeba też przydzielić samej aplikacji na telefonie odpowiednie uprawnienia. Intel Unison pozwala na wykonywanie połączeń, odbieranie i wysyłanie wiadomości tekstowych czy szybkie przesyłanie plików i zdjęć. Oferuje podobny poziom integracji jak Apple w swoim ekosystemie, ale w tym przypadku pod kontrolą systemu Windows.

Jak działa Intel Unison?

Gdy już uda nam się połączyć aplikację na smartfonie z tą na komputerze, oba nasze urządzenia integrują się na wielu poziomach. Możemy wtedy nie tylko odbierać na komputerze połączenia telefoniczne i prowadzić rozmowy, ale również odczytywać wiadomości czy powiadomienia. Co więcej jeśli skasujemy wiadomość czy powiadomienie na komputerze, akcja ta zostanie wykonana również na smartfonie. I muszę przyznać, że działa to naprawdę bardzo sprawnie i płynnie.

Aplikacja na komputerze daje nam też sporo możliwości konfiguracji, jeśli nie chcemy rozmawiać za pośrednictwem komputera, możemy zdecydować się na przykład tylko na wysyłanie powiadomień o nadchodzącym połączeniu na ekranie laptopa.

Co więcej nie musimy też takiego połączenia odbierać, można je odrzucić, albo podobnie jak w telefonie, odrzucić i jednocześnie wysłać do dzwoniącej osoby wiadomość, że skontaktujemy się z nią później albo, że nie możemy teraz rozmawiać. Możliwości są bardz rozbudowane, a poziom integracji bardzo przypomina to co oferuje Apple. Dzięki Intel Unison dostajemy bliźniacze możliwości na komputerach z systemem Windows, co do tej pory w przypadku smartfonów iPhone nie było możliwe.

W ramach aplikacji Intel Unison mamy też dostęp do wszystkich zdjęć i filmów zapisanych na telefonie. Możemy je przeglądać tak samo jakbyśmy to robili na ekranie telefonu, a w razie potrzeby można je również zapisać na dysku komputera. Podobnie zresztą jak dowolne inne pliki. Nie musicie szukać już kabla aby przenieść dane ze smartfona na komputer, teraz można to zrobić bezprzewodowo. I jeśli ktoś kiedyś próbował przenieść zdjęcia z iPhone’a na Windowsa, bez instalacji iTunes, to z pewnością doceni łatwość z jaką można to zrobić dzięki Intel Unison.

Korzystanie z aplikacji Intel Unison jest praktycznie niezauważalne po jej zainstalowaniu i skonfigurowaniu. Działa w tle i dokonuje synchronizacji danych między smartfonem, a komputerem w czasie rzeczywistym, bez naszej ingerencji. Dzięki temu zawsze mamy dostęp do najnowszych powiadomień i wiadomości z telefonu, bez konieczności sięgania po niego. Pozwala to skupić się nam bardziej na pracy, bez obaw, że coś nas akurat ominie.

Rozwiązanie to dzięki zastosowaniu najnowszych technologii dostępnych na platformie Intel Evo działa bardzo sprawnie, a przesyłanie plików realizowane przez WiFi jest bardzo szybkie, pozwalając np. na wyświetlanie filmów i zdjęć z telefonu na ekranie komputera w czasie rzeczywistym. Taki poziom integracji sprawia, że z funkcji tej korzysta się miło i przyjemnie, bez obaw o konieczność uruchamiania dedykowanych aplikacji i czy podłączania kabli. Dla wielu z was będzie to spore ułatwienie w pracy oraz życiu codziennym.