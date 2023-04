LG gram: laptopy skupiające się na tym, co ważne

Komputery przenośne nie bez powodu zaskarbiły sobie serca użytkowników na całym świecie. Transformacja, którą przeszły w ostatnich latach jest trudna do przeoczenia. O ile jeszcze kilka dekad temu były one co najwyżej ciekawostką i sprzętem dla wąskiej grupy odbiorców, teraz – dzięki rozwojowi technologii – wszystko się zmieniło. Wśród przenośnych komputerów każdy znajdzie coś dla siebie – i to niezależnie od tego, czy potrzebuje potężnej gamingowej bestii, czy czegoś wydajnego, ale jednocześnie lekkiego i poręcznego. W grupę tych drugich sprzętów idealnie wpisuje się seria LG gram, która w tym roku przeszła sporą metamorfozę.

LG Gram: zabierz go tam, gdzie chcesz

Laptopy z przekątną ekranu większą niż 13" przez lata kojarzone były z topornymi konstrukcjami, które niewiele mają wspólnego z mobilnością. W tegorocznej linii komputerów LG gram koreański producent ponownie udowodnił, że sporych rozmiarów ekran oferujący solidny obszar roboczy może iść w parze z kompaktową konstrukcją, którą możemy zabierać ze sobą w drogę bez obaw o jej wielkość ani wagę. Modele z 2023 r. oferowane są w wariantach 14", 15,6, 16" oraz 17"! Co istotne – 15,6-calowy LG gram SuperSlim waży niespełna kilogram (dokładnie: 998 gramów), zaś po zamknięciu pokrywy komputer ma grubość niecałe 11 milimetrów – co przy tak ogromnej konstrukcji jest ewenementem na rynku.

Ekran, który urzeka od wejścia

Skoro już wspomnieliśmy o tym, że nowa seria LG gram oferuje duże ekrany, to warto się nad nimi chwilę zatrzymać i docenić całą resztę. W ostatnich dniach miałem przyjemność korzystać z modelu oferującego 16-calową matrycę IPS z rozdzielczością 2560 x 1600 px. Wysoka jakość matrycy to bez wątpienia ogromny atut – ale w tegorocznej linii LG gram znalazły się także modele z wyświetlaczami OLED – LG gram Style oraz LG gram SuperSlim, które pokryte zostały powłoką Anti-glare Low Reflection. To właśnie ona zapewnia komfortowe korzystanie z komputera w miejscach jasnych i nasłonecznionych, gdzie wiele sprzętów okazuje się bezużytecznych przez stałe odbicia w ekranie. Poza najwyższą jakością i najczerniejszymi czerniami idealnie wpasowuje się ona w dzisiejsze potrzeby ludzi szukających niezawodnego sprzętu pozwalającego na pracę w każdych warunkach. Krótko mówiąc, słońce mu niestraszne. Podobnie jak praca nad dyskretnymi projektami w miejscach publicznych, a to dzięki oprogramowaniu LG Glance by Mirametrix®, które zadba o to, by zablokować ekran, gdy ktoś spogląda nam zza pleców.

Jak powszechnie wiadomo – komputery to nie tylko narzędzia idealnie nadające się do pracy. Doskonale sprawdzają się także do rozrywki. Dlatego poza wysoką jakością ekranu coraz więcej użytkowników przed dokonaniem zakupu zwraca także uwagę na oferowane przez nie możliwości związane z dźwiękiem. W tegorocznej linii laptopów LG gram znajdziemy dwa, 2.0W głośniki wspierające technologię Dolby Atmos. To gwarancja wysokiej jakości brzmienia. Takiego, który perfekcyjnie sprawdzi się zarówno przy rozmowach online z rodziną, przyjaciółmi, jak i współpracownikami; słuchaniu muzyki czy oglądaniu filmów!

Bez kompromisów. Wydajność i długi czas pracy na jednym ładowaniu

Jednym z elementów solidnego komputera, na którym można polegać, jest bez wątpienia to, na jak zaawansowane prace pozwoli nam ten sprzęt. Laptopy LG gram z tegorocznej linii dostępne są w całym szeregu konfiguracji. Wspólnym mianownikiem pozostaje jednak to, że niezależnie od wielkości ekranu, ilości pamięci RAM czy wielkości dysku – korzystają one z procesorów Intel® Core™ 13. generacji. Firma zadbała jednak o to, by każdy znalazł tam coś dla siebie – jeżeli zależy wam wyłącznie na lekkim komputerze z zapasem mocy do pracy biurowej – podstawowe modele będą więcej niż wystarczające. Ale jeżeli użytkownik potrzebuje sprzętu do bardziej zaawansowanych zadań, czy też szuka modelu wyróżniającego się designem, ultralekką wagą lub zestawu z mobilnym, kompatybilnym monitorem do pracy gdziekolwiek sobie wymarzy, takim jak LG gram +view – nie będzie zawiedzony.

Skoro mowa o sprzęcie mobilnym, to bez wątpienia kluczowe jest także długie działanie LG gram na jednym ładowaniu, czego gwarancją jest certyfikat Intel® Evo™. Dzięki temu poza komputerem nie trzeba zabierać całego okablowania. Niesławne przejściówki, które przez jakiś czas były zmorą kompaktowych komputerów, także mogą odejść w niepamięć – w LG gram znalazły się całe zestawy portów, które prawdopodobnie wystarczą każdemu. Podłączymy tam słuchawki, nie zabrakło dwóch portów z klasycznym USB typu A (3.2, Gen 2), są też dwa porty USB typu C (Gen 3x, ze wsparciem Power Delivery, Display Port oraz Thunderbolt 4). Bez problemu podłączymy sprzęt do rzutników i innych zewnętrznych ekranów za pośrednictwem popularnego standardu HDMI, zaś wszyscy kreatywni na co dzień będą mogli korzystać z dostępu do czytnika kart Micro SD. Wspomniałem już wcześniej o certyfikacie Intel® Evo™, ale właściwie... co on oznacza w praktyce dla użytkowników?

Certyfikat Intel® Evo™ – co to takiego?

Komputery LG gram posiadają certyfikat Intel® Evo™. Dlaczego ma on znaczenie w codziennej pracy? Ponieważ ta inicjatywa firmy Intel jest gwarancją zapewnienia laptopów najwyższej jakości, wydajności oraz – co dla większości klientów decydujących się na zakup laptopa niezwykle istotne – mobilności. Na certyfikat Intel® Evo™ mogą liczyć wyłącznie komputery spełniające konkretny zestaw wymagań związanych z wydajnością urządzenia, czasem pracy na baterii (co najmniej 9 godzin), szybkiego ładowania (oferującego co najmniej 4 godziny pracy po 30 minutach ładowania), ekspresowego uruchamiania czy dostępu do szybkiej sieci WiFi. Wszystkie z komputerów działają w oparciu o układy Intel® Core™ i5 lub i7 najnowszej, 13 generacji. Ma to być łatwy sposób na odnalezienie sprzętu, który idealnie wpisze się w szybkie, szalone, standardy życia – niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, czy rozrywkę!

LG Gram: lekko i wydajnie

Linia laptopów LG gram z założenia ma być lekką, przyjazną użytkownikowi i wydajną. Od kilkunastu lat nowe edycje laptopów projektowane są zgodnie z tymi prawidłami – i koreański gigant udowadnia, że stworzenie takiego komputera jest możliwe, co potwierdza certyfikat Intel® Evo™ przyznawany wyłącznie komputerom spełniającym cały szereg tamtejszych wymogów. Bez wątpienia niska waga komputerów, połączona z lekkim, kompaktowym adapterem, długim czasem pracy na baterii i wysokiej jakości podzespołami jest ich ogromnym atutem i mocną kartą przetargową. Kiedy dodamy do tego wygodną klawiaturę, komfortowy w obsłudze gładzik i pokrytą wysokiej jakości powłoką antyrefleksyjną matrycę otrzymujemy uniwersalny zestaw sprawdzający się zarówno w pracy, jak i po pracy. Tej biurowej i tej kreatywnej; tej związanej z konsumpcją multimediów i grami wideo! Laptopy linii LG gram to sprzęty czarujące swoją uniwersalnością. W połączeniu z niewielką wagą i oferowanym dużym obszarem roboczym perfekcyjnie wpisują się w potrzeby współczesnych użytkowników. Tych wszystkich żyjących szybko i dynamicznie, potrzebujących wysokiej jakości, wydajnego, komputera gdziekolwiek są – bez zamartwiania się o dostęp do prądu, bezpieczeństwo, prywatność... ani o zbyt duży ciężar w plecaku!

Dla klientów, którzy kupią jeden z ultrabooków LG gram do 18 maja 2023 roku LG przygotowało prezent. Po zarejestrowaniu zakupu na stronie promocji mogą oni otrzymać elektryczną hulajnogę Xiaomi Mi electric Scooter Essential o wartości 1749 zł. Szczegóły i regulamin promocji na stronie LG.com. Wybrane modele LG gram można już teraz przetestować w LG Brand Stores w Warszawie (Dom Mody Klif) i we Wrocławiu (C.H. Magnolia Park).