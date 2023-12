Intel Core Ultra. Stawia na AI i wydajne GPU, ale co z tym słabym CPU?

Intel ujawnił dzisiaj oficjalną specyfikację procesorów Core Ultra (Meteor Lake). Nowe układy trafiają już do notebooków i ultrabooków, oferują dedykowany procesor AI, wydajne GPU i... gorszą wydajność CPU. O co w tym chodzi?

Intel Core Ultra wchodzi do gry

Intel oficjalnie zaprezentował dzisiaj procesory Core Ultra, o których pisałem już kilka razy. Są to pierwszy procesory bazujące na architekturze Meteor Lake, która wykorzystuje rozwiązanie Foveros do połączenia różnych układów scalonych (tzw. chipletów) w jeden procesor. Są to też pierwsze procesory korzystające z najnowszej litografii Intel 4, która ma oferować lepszą efektywność energetyczną i wydajność. Kafelek z CPU może mieć aż 6 rdzeni wydajnych (P), 8 rdzeni oszczędnych (E) oraz 2 rdzenie niskiej mocy (LP), co w sumie pozwoli na obsługę nawet 22 wątków jednocześnie. Maksymalne taktowanie to 5,1 GHz, w wersjach H dostaniemy wydajny układ graficzny Intel Arc, a każdy procesor ma też posiadać dedykowany chip NPU do obsługi technologii związanych ze sztuczną inteligencją.

Intel Core Ultra to także dostęp do najnowszych rozwiązań towarzyszących platformie Intel Evo Edition. Mamy tutaj zatem nie tylko sam procesor, ale też szybką pamięci DDR5 (dwukanałową), bogaty zestaw portów, łącznie z Display Port 2.1 i HDMI 2.1, WiFi 7/6E czy zawansowane zarządzanie wątkami. Ma to o tyle istotne znaczenie, że system operacyjny musi wiedzieć, z którego rdzenia skorzystać aby zaoferować najwyższą wydajność przy najniższym poborze energii. Bez dwóch zdań sporą różnicę robi też układ Intel Arc, o którym powiemy sobie jeszcze za chwilę oraz jednostka NPU z dwoma silnikami obliczeniowymi trzeciej generacji.

Jedną z głównych zalet nowych procesorów ma być niższe zapotrzebowanie na energię elektryczną. W stosunku do poprzedniej generacji procesorów dla notebooków, pobór energii np. podczas odtwarzania wideo na Netfliksie spadnie o 25%. Podobne wartości można odnotować również w innych zastosowaniach, szczególnie jeśli procesor nie jest zbyt intensywnie wykorzystywany. Między innymi dzięki temu notebook ASUS Zenbook 14 OLED bazujący na tej architekturze ma oferować nawet 15 godzin pracy na baterii.

GPU robi wrażenie, ale o co chodzi z CPU?

Dzięki zastosowaniu układu graficznego Intel Arc produkowanego przez TSMC, wydajność GPU w topowych procesorach Core Ultra robi ogromne wrażenie. Z wcześniejszych przecieków wiemy, że z powodzeniem pokonuje on układ AMD Radeon 780M, co już samo w sobie jest sporym wyczynem. W stosunku do poprzedniej generacji architektury Core skok wydajnościowy jest ogromny, w niektórych grach według slajdów Intela sięga nawet 100%, co widać na poniższym obrazku. Wygląda na to, że nowe procesory pozwolą z powodzeniem zagrać nawet w nowsze tytuły, co jest całkiem dobrym prognostykiem.

Zastanawia mnie tylko ten slajd z prezentacji, bo początkowo wydawało mi się, że jest na nim jakiś błąd. Nie ma jednak o tym mowy, a problem zauważają również zagraniczne media. Wydajność pojedynczego rdzenia Redwood Cove typu P jest niższa niż w poprzedniej generacji architektury Core. Różnica nie jest może wielka, to 10%, ale do tej pory Intel z każdą kolejną generacją swoich procesorów zwiększał wydajność, czy to za sprawą usprawnionej architektury czy wyższego taktowania. Tym razem zapewne były konieczne jakieś kompromisy i ucierpiało na tym CPU. Jak bardzo to przekonamy się już po własnych testach.

Nieco lepiej wygląda to pod względem wydajności wielowątkowej, bo tam nowe układy Intel Core Ultra spisują się nieco lepiej niż konkurencja, ale różnica nie jest wcale duża. Należy też wziąć pod uwagę, że zarówno Ryzen 7840U jak i Core i7-1370P mają po 16 wątków, a topowy Core Ultra 7 165H obsługuje aż 22 wątki, więc ma pod tym względem przewagę. Generalnie wygląda więc na to, że wydajność CPU nie jest mocną stroną nowych procesorów. Więcej będziemy mogli jendak powiedzieć jak przetestujemy pierwsze komputery z nowymi układami.

Specyfikacja procesorów Intel Core Ultra

W pierwszej kolejności do notebooków trafią po 4 procesory z serii H oraz U. W następnym kwartale mają do nich dołączyć 3 kolejne modele, w tym topowy Intel Core Ultra 9 185H. Specyfikację wszystkich układów znajdziecie w tabelce poniżej. Warto zauważyć, że GPU Intel Arc pojawia się tylko w procesorach z serii H, czyli przeznaczonych do wydajniejszych notebooków. Słabsze procesory z serii U mają układ Intel Graphics z 4 rdzeniami Xe. Każdy procesor jest też wyposażony w 2 rdzenie LP i 8 rdzeni E, a różnica dotyczy tylko najwydajniejszych rdzeni P oraz ich taktowania. Pierwsze komputery z nowymi układami są już dostępne w sklepach.