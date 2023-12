Czy laptop z odzysku od Acer uratuje klimat?

W Dubaju trwa obecnie szczyt klimatyczny COP28. Z tej okazji Acer na konferencji AcerNext zaprezentował nowego laptopa Acer Vero 16, który ma promować ograniczenie ilości śladu węglowego w elektronice użytkowej. Oprócz tego producent przedstawił też swoją wizję technologicznej transformacji klimatycznej w ramach inicjatywy Conscious Technology, dzieląc się zobowiązaniami większej dbałości o środowisko na najbliższe trzy dekady.

Acer Vero, czyli eko materiały i mniej śladu węglowego

Vero to seria komputerów, które Acer przedstawia jako urządzenia przyjazne środowisku. W procesie produkcyjnym wykorzystuje się tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu, czym firma chce zademonstrować zaangażowanie w redukcję emisji dwutlenku węgla. Model Acer Vero 16 kontynuuje ten trend, stanowiąc kolejny krok Acera w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Obudowa Acera Vero 16 została wykonana z mieszanki ponad 60% plastiku pochodzącego z recyklingu (w przypadku poprzedniej wersji materiały z odzysku stanowiły 30%), a w procesie produkcyjnym nie zastosowano lotnych związków organicznych ani farb. Co ciekawe eko jest także sam gładzik – wykonano go z plastiku, wyłowionego z oceanu. W modelu Acer Vero 16 zastosowano procesory Intel Core Ultra, które są bardziej energooszczędne niż poprzednie generacje, a sam komputer korzysta z oprogramowania AcerSense do zarządzania baterią, koncentrując się na efektywności energetycznej dzięki czterem trybom wydajności: Eco+, Eco, Balanced i Performance.

Zerowa emisja dwutlenku węgla netto do 2050 roku

Acer część prezentacji w trakcie panelu poświęcił także kwestii napraw i serwisowania sprzętu. Tajwański producent chce, by demontaż części był szybszy i łatwiejszy, dlatego w nowym modelu z serii Vero postawiono na standardowe śruby. Dokładna cena oraz specyfikacja produktu zostanie zaprezentowana w styczniu.

Podczas konferencji w Dubaju przedstawiciele Acera oraz goście z Intel i Microsoft dyskutowali także na tematy związane z transformacją klimatyczną. Acer dołączył do inicjatywy RE100 i obiecał pozyskiwać do 2023 roku 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a do 2050 roku osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla netto. W ramach tej inicjatywy wdrożono też projekt Humanity oraz platformę Earthion, czyli kolejno program angażujący pracowników w postawy proekologiczne oraz działania redukujące emisję z logistyki morskiej poprzez biopaliwo i badania nad wprowadzeniem jeszcze bardziej ekologicznych opakowań. Acer wdraża także zmiany w stosunku do dostawców komponentów – 60% kluczowych partnerów wyznaczyło naukowe cele redukcji emisji dwutlenku węgla.