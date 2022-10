Test komputera G4M3R Hero z procesorem Core i7-12700F i kartą graficzną Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle jest częścią porównania trzech zestawów dla graczy: gotowy komputer kontra składany PC. Opisywany tutaj „Hero” został porównany z typowym „gotowcem” czyli HP Omen 25L GT12 oraz klasycznym „składanym PC” przygotowanym przez sklep komputerowy Hard-PC NZXT. Konfiguracje wszystkich trzech komputerów były możliwie zbliżone do siebie.

Ogniwo pomiędzy „gotowcem”, a „składanym PC”

Komputer G4M3R Hero wydaje się być pomiędzy klasycznym „gotowym PC”, a takim „składanym”. Część komponentów użyta do zbudowania tego PC-a jest normalnie dostępna na rynku (np. płyta główna, karta graficzna), a część nie (np. obudowa, system chłodzenia). Producent (x-kom.pl) nie informuje niestety na swojej stronie o modelach użytych komponentów, co nie jest pochwalaną przez nas praktyką, szczególnie że ma to wpływ na wydajność i jakość użytkowania, co pokazaliśmy w teście porównawczym. Sama specyfikacja, przynajmniej ta użytkowa, jest jednak dosyć szczegółowo wypisana, włącznie z informacją na temat portów wejść/wyjść.





Ten PC dostępny jest w wielu konfiguracjach różniących się użytym procesorem, czy kartą graficzną, a bezpośrednio z karty produktowej producent umożliwia dobranie innej ilości pamięci operacyjnej, wariantu dysku SSD, a także dobrania systemu operacyjnego Windows. Dla niewtajemniczonego użytkownika to bardzo wygodne.

Gwarancja przyznawana jest na cały zestaw komputerowy, która w przypadku G4M3Ra Hero wynosi 3 lata i realizowana jest w komfortowym systemie „door-to-door”. Komputer można otworzyć i w miarę swoich umiejętności go modyfikować, choć ewentualna nieumiejętna ingerencja może oznaczać jej utratę.

G4M3R Hero: opakowanie i zabezpieczenie

Transport zmontowanych komputerów, szczególnie z większymi i cięższymi kartami graficznymi stanowi pewne wyzwanie, ponieważ zdarzają się przypadki uszkodzenia przesyłki przez kurierów. Komputer G4M3R Hero spakowany jest w całkiem duże pudełko z dużą ilością pianki tłumiącej ewentualne uderzenia.

Po otwarciu głównego pudełka naszym oczom ukazuje się mniejsze, gdzie znajdziemy prostą instrukcję podłączenia dla mniej zaawansowanych użytkowników, zestaw okablowania (główny przewód zasilający, przewody RGB, SATA oraz niewykorzystane przewody modularnego zasilacza). Pozostawiono też zestaw instrukcji do użytych podzespołów: procesora, dysku SSD, płyty głównej, karty graficznej czy zasilacza. Za to plus. Pudełek po tych komponentach jednak nie otrzymujemy.

Po wyjęciu samego komputera G4M3R Hero, umieszczonego w materiałowej, zawiązywanej torbie (za co plus!) naszym oczom ukazuje się już gotowy do podłączenia PC. Jedynym zabezpieczeniem, które jest obecnej jest wspornik karty graficznej (o którym szerzej nieco później). W środku nie ma już pianek, ani wypełniaczy.

Pierwsze uruchomienie

Komputer G4M3R Hero uruchamia się z chwilowo podniesionymi obrotami wentylatorów. Jest to dosyć wysoki poziom hałasu, który na szczęście szybko ustaje. Jeśli wybraliśmy komputer z systemem operacyjnym, to komputer po uruchomieniu jest gotowy do działania i wymaga najwyżej podpięcia do sieci i skonfigurowania pod siebie parametrów Windowsa. Standardowo jest wówczas ustawiona tapeta komputerów z rodziny G4M3R.

Pod względem ustawień w UEFI komputer jest już skonfigurowany, choć zaskoczeniem dla nas było ustawienie pamięci na DDR4-3200, podczas gdy producent na stronie deklaruje, że pamięci mają szybkość 3600 MHz (to moduły GoodRAM). I tak też jest w istocie, ale zastosowany profil obniża ich taktowanie. Ma to niestety wpływ na wydajność. Dla bardziej wtajemniczonego użytkownika zmiana na wyższą częstotliwość nie będzie jednak stanowiła większego wyzwania, powinno to jednak być zrobione już na etapie montażu komputera.

























Istotną sprawą w przypadku procesora Intel Core i7-12700F jest zdjęcie limitów mocy tej jednostki, co skutkuje dłuższym utrzymywaniem wysokiego taktowania. W przypadku komputera G4M3R Hero z płytą główną Gigabyte B660 Gaming X AX DDR4 jest to opcja domyślnie włączona i procesor będzie działał z pełną mocą i jedynym ograniczeniem może być tutaj chłodzenie samego procesora.

Pierwsze uruchomienie gry i… problem

Po zainstalowaniu gier, uruchomiliśmy jedną z nich ze standardowo włączonym programem MSI Afterburner (skrzywienie zawodowe…) w celu monitorowania temperatur i częstotliwości. Zaskoczeniem okazały się szybko rosnące temperatury karty graficznej w komputerze G4M3R Hero wraz z utrzymywaniem się hałasu na dosyć niskim poziomie. Na szczęście sprzęt nie wyłączył się jeszcze (temperatura nie była krytyczna), a my przystąpiliśmy do weryfikacji źródła problemu.

Przyczyną okazała się wspomniany wcześniej wspornik karty graficznej, który zablokował drugi wentylator karty graficznej Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Eagle. Co ciekawe, jakimś sposobem pierwszy też się nie włączał wówczas. Niestety nie znaleźliśmy ustawienia tego wspornika, w którym realnie podtrzymywałby on kartę graficzną, a jednocześnie nie blokowałby jej wentylatora. Najbliższe ustawienie powodowało ocieranie wentylatora, co oczywiście generowało potężny hałas. Dopiero znaczące obniżenie ramienia, tak by w ogóle nie dotykał karty graficznej umożliwiło jej prawidłowe działanie. Na szczęście, w przypadku tej konkretnej karty graficznej, jest ona dosyć krótka i lekka, wspornik nie jest niezbędny do codziennego użytkowania. Na czas transportu polecamy jednak zmienić jego pozycję.

Trudno nam określić czy problem ten był do wychwycenia na linii montażowej, ale z pewnością nie jest to dobra sytuacja dla użytkownika kupującego zmontowany już komputer. Możliwe, że w przypadku innej karty graficznej wspornik spełniałby swoje zadanie właściwie.

Budowa i jakość montażu

Patrząc na jakość użytych w komputerze G4M3R Hero komponentów nie można mieć większych zastrzeżeń. Płyta główna ma sekcję zasilania chłodzoną pokaźnymi radiatorami, pamięci RAM nie są z najniższej półki, a karta graficzna pochodzi od jednak czołowego producenta. Niestety jest to w zasadzie najniższy model na tym GPU, co niestety odbija się na kulturze pracy, o czym później.

Zastosowane chłodzenie procesora to autorski produkt marki G4M3R, nigdzie w sieci nie ma testów porównawczych tego chłodzenia. To klasyczny cooler powietrzny wyposażony w cztery rurki cieplne z podświetleniem RGB zarówno wentylatora jak i topu.

Użyty zasilacz to w rzeczywistości be quiet! System Power 9 CM 700W 80Plus Bronze. Jeśli chodzi o moc, to jest ona w zupełności wystarczająca do takiego PC-a (z lekkim zapasem nawet), choć w tym budżecie na cały komputer (~8000 zł) oczekiwalibyśmy jednak jednostki z wyższym certyfikatem sprawności (np. 80Plus Gold) i lepszymi komponentami (np. kondensatory), co przełożyłoby się na lepszą kulturę pracy. Mowa np. o Pure Power 11 tego samego producenta, który przy okazji ma dłuższą gwarancję.

Obudowa komputera G4M3R Hero, podobnie jak chłodzenie procesora, to dedykowany produkt dla tego PC-a. Jest ona dosyć wysoka (prawie 50 cm), co zapewnia dużą ilość miejsca np. na chłodzenie wodne montowane na górze. Niestety front obudowy jest całkowicie pozbawiony otworów wentylacyjnych. Te znajdziemy na prawej ściance oraz od spodu. Obydwa miejsca chronione są filtrami przeciwkurzowymi, za co plus. Zastosowano cztery wentylatory, wszystkie wyciągowe (z tyłu oraz na górze). Mają one adresowalne podświetlenie RGB. Szyba boczna otwierana jest na zawiasach, co jest bardzo wygodne.







Komputer G4M3R Hero w ogólnym ujęciu jest dobrze zmontowany. Tzw. „cable management” jest poprawny i nie mamy tutaj właściwie żadnych uwag. Wszystko wygląda estetycznie. A było co układać, bo na „plecach” znajduje się też kontroler RGB, do którego podłączono przewody wentylatorów.





Porty wejścia/wyjścia

Na górze, na prawej krawędzi obudowy komputera G4M3R Hero znajdziemy w sumie 3 porty USB typu A, z czego tylko jedno jest w standardzie 3.0. Szkoda. Są też dwa gniazda audio dla słuchawek stereo oraz mikrofonu. Jest też przycisk do sterowania podświetleniem RGB. Szerzej o nim nieco niżej.

Z tyłu komputera znajdziemy zestaw złącz oferowanych przez płytę główną oraz kartę graficzną. Do dyspozycji otrzymujemy: cztery porty USB 2.0, dwa kolejne USB 3.0 (typu A) oraz jedno USB 3.2 Gen2 (typu A). Jest też kolejne USB służące do ratowania UEFI płyty głównej na wypadek jego awarii, ma ono mocno ograniczony transfer. Poniżej znajduje się 6 wyjść audio, gniazdo karty sieciowej, przewodowej oraz 2 sztuki złącz antenowych (dla karty Wi-Fi). Karta graficzna oferuje dwa HDMI oraz dwa gniazda DisplayPort. Cały komputer nie ma więc nawet jednego złącza USB typu C, a wyprowadzenie na płycie głównej jest, niestety obudowa nie ma gdzie go odprowadzić.

Podstawowe możliwości rozbudowy

Komputer G4M3R Hero bez problemu wyposażymy w większą ilość pamięci operacyjnej, wystarczy dokupić kolejny zestaw RAM. Obudowa ma też miejsce na przynajmniej dwa dyski 3,5” zamiennie z 2,5” plus dwa kolejne wyłącznie dla 2,5”. Wymiana karty graficznej stanowić będzie najmniejszy problem, oczywiście w ramach możliwości zainstalowanego zasilacza. Zastosowany chipset płyty głównej umożliwi też wymianę procesora, nawet na 13. generację Intela, oczywiście po wgraniu nowego UEFI.







Kultura pracy

Przeprowadziliśmy test hałasu wszystkich trzech komputerów, a w tym G4M3R Hero. Do tego celu użyliśmy nie tylko profesjonalnego sprzętu mierzącego nie tylko samą maksymalną wartość generowanego dźwięku, ale też jego charakterystykę. Dodatkowo, przygotowaliśmy nagranie w identycznych warunkach, by móc porównać testowane komputery.









Choć samo włączenie komputera G4M3R Hero wiąże się z kilkusekundowym mocno zwiększonym hałasem, to w spoczynku zestaw jest już bardzo cichy. Podczas grania szum jest już wyraźnie słyszalny i niestety ma mało przyjemną charakterystykę. Na czoło najbardziej wybija się chłodzenie procesora, szczególnie gdy procesor jest obciążony w stopniu maksymalnym bądź bliskim maksymalnemu.





Pobór mocy i temperatury

Na ilość pobieranego prądu wpływa nie tylko zastosowany procesor, czy karta graficzna ale też ustawienia w UEFI, jak i zasilacz podający prąd całemu zestawowi, a dokładniej jego sprawność. W spoczynku G4M3R Hero z procesorem Core i7-12700F i kartą graficzną Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Eagle pobiera rozsądne 55-60W. Podczas pełnego obciążenia w Cinebench watomierz wskazywał 246W, zaś podczas grania w Cyberpunk pobór mocy wzrósł do 343W. Maksymalne obciążenie procesora i karty graficznej oznaczało blisko 520W i niestety w tej sytuacji chłodzenie całości komputera nie pozwalało na utrzymywanie pełnych zegarów procesora.

Jeśli chodzi o temperatury, to G4M3R Hero utrzymywał następujące wartości przy temperaturze pokojowej na poziomie 22 stopni Celsjusza:

Procesor obciążony w Cinebench R23: 90 °C

Karta graficzna w grze Cyberpunk 2077: 71,7 °C

Zobacz w teście porównawczym jak komputer G4M3R Hero wypadł na tle rywali.





Podświetlenie RGB

Zestaw PC G4M3R Hero posiada podświetlenie RGB: cztery wentylatory w obudowie oraz cooler CPU (jego wentylator i top). Użytkownik ma do dyspozycji 14 trybów, w tym kolory oraz różne efekty, z czego domyślnym jest śnieżnobiały. Samo podświetlenie jest dosyć jasne, naszym zdaniem trochę za bardzo. Trochę przeszkadza też bardzo mocna, czerwona lampka w rogu płyty głównej Gigabyte. Podświetlona jest też karta graficzna, delikatnie.





Ważne jednak, że można przełączyć sterowanie podświetleniem na płytę główną, co należy wykonać przytrzymując przycisk LED na obudowie (niestety nie ma na ten temat informacji w instrukcji). Wówczas można nie tylko sterować efektami, ale też regulować jasność. Niestety nie da się zgrać podświetlenia karty graficznej z RGB wentylatorów (chyba że ręcznie wybierzemy jeden kolor).

Cena

Na połowę października 2022, gdy jest pisany ten tekst, komputer G4M3R Hero w konfiguracji z procesorem Core i7-12700F oraz kartą graficzną GeForce RTX 3060 Ti kosztuje najmniej 7800 zł. Cenę podnosi zwiększenie pamięci RAM, czy dokupienie systemu operacyjnego. Komputery marki G4M3R oferowane są wyłącznie w sklepach x-kom.pl oraz powiązanym al.to. Link do wszystkich konfiguracji z takim procesorem oraz kartą graficzną.

Czytasz dalej? Ten materiał to część porównania trzech komputerów („składaków” oraz „gotowców”). Zobacz cały materiał: znajdziesz tam nie tylko testy wydajności, ale też więcej komentarzy i analiz dotyczących wszystkich trzech komputerów.