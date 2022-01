Google chce być jak Apple i zapewnić lepsze integracje systemowe

Android z każdym rokiem pięknieje w oczach. Co więcej: producenci stale pracują nad tym, by z systemu korzystało się jeszcze lepiej, jeszcze wygodniej i nie sprawiał on problemów nawet tym, którzy z technologiami są na bakier. Kiedy Apple wprowadzało rozmaite integracje systemowe — użytkownicy Androida mówili, że to zbytek łaski. Jestem jednak przekonany, że kiedy te pojawią się także u nich — docenią łatwość, z jaką można wykonywać pewne rzeczy.

galaxy z fold flip

Lepsza integracja w ekosystemie Google. Zmiany, które ucieszą wielu użytkowników

To nie jest pierwszy raz, kiedy Google (czy to samo, czy z partnerami) robi krok ku możliwie jak najwygodniejszym integracjom. Teraz jednak można odnieść wrażenie, że zaczyna przykładać do tego coraz większą uwagę. Podczas trwających właśnie targów CES 2022, firma zapowiada kolejne nowości, które w najbliższym czasie mają trafić do Androida i Chromebooków.

Pierwszą z nich jest szybkie parowanie słuchawek między urządzeniami. To rzecz, którą AirPodsy w ekosystemie Apple mają od samego początku — a faktem jest, że producenci smartfonów wypuszczając słuchawki również dbają o analogiczne rozwiązania. Działają one jednak wyłącznie dla ich produktów — tutaj prawdopodobnie miałoby być podobnie. Z tą jednak różnicą, że (potencjalne) słuchawki od Google w taki prosty sposób łączyłyby się ze smartfonami i tabletami napędzanymi Androidem, Chromebookami, Android TV oraz wybranymi komputerami z Windowsem. A tych wybrańców może być naprawdę sporo — bo HP, Acer oraz Intel oficjalnie zostali partnerami Google. Poza szybkim parowaniem, mielibyśmy też doczekać się łatwej synchronizacji wiadomości tekstowych i bezproblemowego przesyłania plików między urządzeniami.

samsung galaxy fold flip watch

Na tym jednak jeszcze nie koniec, bo skoro Apple Watch może sobie perfekcyjnie radzić z odblokowywaniem iPhone'a i komputera Mac, to dlaczego u nich miałoby być inaczej? War OS 3 ma nauczyć się analogicznych sztuczek — i w tym roku odblokuje smartfony z Androidem oraz Chromebooki.

Brzmi fajnie — sam na co dzień korzystam głównie z urządzeń Apple, które takie sztuczki już znają. I z doświadczenia wiem, że to bardzo fajne, pomocne i praktyczne na co dzień rozwiązania. Każdorazowo gdy korzystam z Windowsa brakuje mi takich prostych rzeczy, jak chociażby przesyłanie plików za pośrednictwem AirPlay. Dlatego fajnie widzieć, że Google postanowiło wprowadzić analogiczne funkcje także u siebie. Nikt nie każe z nich korzystać, ale myślę, że szybko znajdą swoich fanów :)

