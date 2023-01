Kupiłeś nowy telefon i nie wiesz co dokupić? Podpowiadamy

Kupno wymarzonego smartfona to dopiero początek. Wychodząc ze sklepu warto pomyśleć nad dodatkowymi akcesoriami do niego. Nie można też zapominać o sprzętach, które skutecznie ułatwią korzystanie z telefonu - także wtedy, gdy nie chcemy sięgać po niego do kieszeni.

Smartfon z Androidem, a może iPhone? Rozterka ta towarzyszy nam od kilkunastu już lat. 16 lat temu - w styczniu 2007 r. zaprezentowany został pierwszy model przełomowego telefonu Apple, który zrewolucjonizował przemysł telefonii komórkowej. Rok później na rynku zadebiutował pierwszy smartfon z systemem Android na pokładzie - HTC Dream (znany w Polsce jako Era G1). Dziś, 16 lat po premierze iPhone’a wciąż pojawiają się pytania o to, na który system postawić. Zwolennicy sprzętów Apple będą wskazywać jedyną słuszną opcję. Klikając tutaj znajdziesz pełną ofertę dostępnych na rynku iPhone’ów. Podobnie będą mówić zwolennicy urządzeń z Androidem - i to bez względu na to, jakiej firmie kibicują. Jak wygląda oferta smartfonów z systemem od Google? Sprawdź - z pewnością znajdziesz coś dla siebie.

Kupując smartfona - bez względu na to czy to iPhone, czy któryś przedstawiciel telefonów z Androidem - warto dokupić do niego etui. Dodatkowa ochrona zawsze się przyda - tym bardziej jeśli nie jesteś szczególnie uważny i masz “dziurawe ręce”. Zdarzają się przecież sytuacje, gdzie przez nieuwagę telefon wysunie się z dłoni lub spadnie na ziemię - wystarczy chwila i sprzęt za kilka tysięcy złotych może ulec uszkodzeniu, którego naprawa będzie nieopłacalna - a uszkodzenia fizyczne zazwyczaj nie są objęte gwarancją. Etui na telefon może nie daje 100-procentowej gwarancji na to, że nic się nie uszkodzi, ale z pewnością będzie zwiększało szansę na przetrwanie upadku - o ile telefon upadnie na plecki lub którąś z krawędzi. Wielu producentów etui do swoich akcesoriów dokłada szkła ochronne na ekran dopasowane do konkretnego modelu. Jeśli nie przeszkadza ci dodatkowa warstwa na wyświetlaczu, warto z niego skorzystać. Szkło chroni zarówno przed rysami jak i uszkodzeniami mechanicznymi - stłucze się, a ekran pozostaje niemal nietknięty.

Smartfon? Jest. Etui? Jest. To teraz czas na coś ekstra

Jeśli budżet na telefon i etui wciąż nie został w pełni wyczerpany, warto pomyśleć jeszcze i jednym gadżecie, który może okazać się strzałem w dziesiątkę i ułatwi, a czasem wyręczy, smartfon w niektórych kwestiach. Chodzi oczywiście o smartwach. I choć ten dodatkowy wydatek może okazać się zbędny, warto o nim tu napisać - gdyż urządzenia tego typu cieszą się stale rosnącą popularnością i trafiają na nadgarstki milionów ludzi na całym świecie oferując dodatkowe możliwości i ułatwiając komunikację bez konieczności sięgania do kieszeni.

Jedynym i słusznym kompanem iPhone’a - jeśli chodzi o rynek smart zegarków jest Apple Watch. Obecnie w ofercie firmy dostępne są trzy główne modele: Podstawowy Apple Watch, “budżetowy” Apple Watch SE oraz coś dla najbardziej wymagających. Apple Watch Ultra to nowość dla tych, którzy oczekują od tego typu sprzętów znacznie więcej. Ultra zaprojektowany został pod kątem miłośników sportów wytrzymałościowych, wymagającej aktywności w terenie, a takżę pod wodą. Ma dedykowaną aplikację do nurkowania swobodnego i z akwalungiem, nowy kompas oraz solidną i jednocześnie lekką tytanową kopertę. Wbudowany GPS o podwójnej częstotliwości i baterię, która wytrzyma nawet 36 godzin z pewnością znajdą zastosowanie tam, gdzie standardowy Apple Watch może nie zdać egzaminu.

Zainteresowany? Sprawdź ofertę zegarków Apple Watch i wybierz swój model - z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Oczywiście nie ma większego problemu korzystania z zegarów firm trzecich, jednak to właśnie Apple Watch wykorzysta wszystkie funkcje oferowane przez ekosystem Apple - od odbierania połączeń, poprzez wygodne zarządzanie aplikacją Muzyka, a na bezpieczeństwie kończąc - i to nie tylko iPhone’a. Nosząc na ręce Apple Watch w szybki i wygodny sposób można też odblokować komputer Mac.

Smartfon i smartwatch. Warto pomyśleć o tym zestawie

Nieco łatwiej mają posiadacze smartfonów z Androidem bo dla nich oferta smartwatchy jest rozbudowana i nie sprowadza się do jednego modelu. Producenci tego typu urządzeń prześcigają się w oferowaniu funkcji dla osób, które szukają zaawansowanych funkcji, oraz dla tych którym zależy wyłącznie na podstawowych funkcjach “smart” ale oferują dodatkowe korzyści tym, którzy szukają cyfrowego trenera. Największą popularnością będą cieszyć się tu zegarki sportowe od firmy Garmin dające szeroki wachlarz możliwości, których konkurencja nie ma, w tym m.in. ładowanie światłem słonecznym. Wyposażone są one w soczewkę solarną Power Glass wydłużają czas pracy baterii pozwalając na dłuższe korzystanie z zaawansowanych funkcji treningowych, aplikacji sportowych, czujników monitorujących zdrowie i samopoczucie bez konieczności martwienia się o podłączenie do ładowarki.

Bez względu na to czy zdecydujesz się na zakup iPhone’a lub smartfona z Androidem i wraz z nim etui dającego dodatkową ochronę przed upadkiem i uszkodzeniem, warto pomyśleć nad akcesorium w postaci smartwatcha. Jest naturalnym przedłużeniem telefonu ułatwiając korzystanie z niego bez konieczności sięgania do kieszeni. W ofercie sklepu OleOle! znajdziesz wszystko to, czego potrzebujesz.