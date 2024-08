Instagramerzy w tym kraju płaczą. Aplikacja została zablokowana

Instagram to jedna z najbardziej popularnych platform społecznościowych, z której korzystają miliony użytkowników na całym świecie. Turcja dołączyła do krajów, które postanowiły zablokować tę aplikację. Dlaczego?

Jak informuje Reuters, powołując się na oficjalne komunikaty płynące z Ankary, rząd Turcji zdecydował się na zablokowanie dostępu do jednej z najpopularniejszych platform społecznościowych na świecie. Użytkownicy Instagrama z tego kraju stracili właśnie dostęp zarówno do aplikacji mobilnej, jak i serwisu w wersji na przeglądarki.

Instagram zablokowany w Turcji. Jaki jest powód?

Źródło: Depositphotos

Na ten moment nie ma też oficjalnego wytłumaczenia tego stanowiska. Turecki regulator wydał jedynie komunikat informujący o blokadzie dostępu do Instagrama w Turcji. Nie brakuje jednak komentarzy wskazujących, że na tak radykalne kroki zdecydowano się po tym, jak Instagram nałożył na ograniczenia i zablokował możliwość postowania na Instagramie treści kondolencyjnych odnoszących się do ostatnich działań przeciwko Hamasowi – śmierci kolejnego przywódcy tej organizacji. Reuters zwraca uwagę, że kilka dni temu Fahrettin Altun, który jest szefem departamentu komunikacji, wyraził swoje oburzenie na decyzję platformy zarządzanej przez Meta. W swoim wpisie na X (dawniej Twitter) mówi wprost, że to cenzura:

Zdecydowanie potępiam również portal społecznościowy Instagram, który aktywnie uniemożliwia ludziom publikowanie wiadomości z kondolencjami z powodu śmierci lidera Hamasu Haniyeha, nie powołując się na żadne naruszenia zasad. To jest cenzura, czysta i prosta.

Na ten moment nie ma również żadnego stanowiska Amerykanów – nie wiadomo więc, jak całą sprawę komentują twórcy Instagrama.

Z Instagrama nie skorzystacie tylko w Turcji. Inne kraje też blokują popularne serwisy.

Blokada Instagrama w Turcji nie oznacza, że użytkownicy nie będą mogli korzystać z niego korzystać. Sposobem na obejście restrykcji są usługi VPN, z których chętnie korzystają mieszkańcy innych krajów, w których popularne platformy nie są dostępne. Wystarczy wspomnieć Chiny blokujące dostęp do największych komunikatorów czy rozwiązań zachodnich firm. Instalacja VPN pomaga w ominięciu zabezpieczeń i zapewnia korzystanie z WhatsAppa, Telegrama, Signala, czy innych. Choć rząd Chin stara się walczyć z dostawcami VPN, do tej pory nie udało im się znaleźć odpowiedniego środka, który zapewni odpowiednią kontrolę chińskiego internetu.