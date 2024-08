Wielki powrót "Yellowstone". Jak będzie wyglądał finał bez Kevina Costnera?

Wielki powrót "Yellowstone" z finałowymi odcinkami zbliża się wielkimi krokami. Wystarczy już kontrowersji wokół samego serialu - myślę że zarówno widzowie jak i produkcja chcą mieć ten rozdział już za sobą. Wielka premiera sezonu 5B "Yellowstone" już w listopadzie, a w międzyczasie Paramount podgrzewa atmosferę nową zajawką na oficjalnym koncie Instagramowym.

"Yellowstone" 5B - wielki finał już wkrótce. Co o nim wiadomo?

Od wielu tygodni wiadomo już oficjalnie, że Kevin Costner nie wystąpi w finale serialu. Przy okazji promocji swojego filmu "Horyzont" (który, swoją drogą, okazał się wielką klapą) aktor przyznał, że przez problemy z terminami nie miał jak kontynuować swojego udziału na planie serialu Taylora Sheridana.

Im bliżej powrotu "Yellowstone", tym więcej mówi się o tym co nas tam czeka. I choć twórcy nie puszczają jeszcze pary z ust - najnowsze materiały promocyjne mogą nas nakierować na to, co nas czeka w finałowych odcinkach serii uwielbianej przez widzów z całego świata.

Yellowstone Instagram

W najświeższej rolce która trafiła na instagramowe konta Yellowstone i Paramount Network widzimy zbitek scen z dotychczasowych sezonów. I fani spekulują, że fakt iż niewiele w nich Johna Duttona nie jest tutaj przypadkiem — a gorący finał moze skupić się na kłótni pomiędzy Beth, a Jamiem. Warto mieć jednak na uwadze, że nie są to oficjalne informacje od twórców a jedynie spekulacje wysnute na podstawie dotychczasowych materiałów marketingowych, którymi dzielą się twórcy.