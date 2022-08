Instagram jednocześnie ma i... nie ma czym się przejmować. Za to Facebook...

Próg wejścia w bycie twórcą na YouTube jest wyższy. Na TikToku wystarczy Ci do tego telefon i pomysł na siebie. Analitycy z Insider Intelligence wykazują, że TikTok zbliży się do poziomu YouTube w okolicach 2024 roku (i wtedy też powinien go pokonać). Oczywiście cały czas warto brać pod uwagę to, gdzie tworzenie materiałów jest bardziej skomplikowane - na YouTube, aby dobrze zarabiać (i dużo) - trzeba przyłożyć do tego zarówno sporo czasu, jak i poczynić odpowiednie inwestycje w sprzęt oraz odpowiednią strategię. Twórców jest mniej, to i wydatków jest mniej.

Facebook radzi sobie znacznie gorzej - mimo swoich rozmiarów, zaczyna powoli przegrywać z najświeższym serwisem w gronie tych największych. Największe zaangażowanie wytwarzają młodsze pokolenia - tutaj Facebook przegrywa, jest uznawany za "boomerski" i niemodny. Dodatkowo, młodszych odbiorców najpewniej odpycha także to, że jest wręcz przeogromny i miejscami wręcz zbyt skomplikowany. Nic więc dziwnego, że marketerzy coraz bardziej chcą wydawać pieniądze na TikToka i tamtejszych influencerów. Wśród osób odpowiedzialnych za realizacje kampanii również rozwija się myśl dotycząca tego, że mali influencerzy (mikroinfluencerzy) również potrafią "sprzedawać". Ale to wspiera również Instagrama, który... TikToka i tak bije trzykrotnie, jeżeli chodzi o wydatki marketerów. Jednak pamiętajmy o tym, że Instagram jest właściwie jeszcze bardziej trywialny od TikToka, a i jest na rynku... naprawdę bardzo długo. No i jest głównym miejscem komunikacji wielu celebrytów z fanami, co jeszcze bardziej wzmaga wydatki.

Obecnie, wydaje się około 948 mln dolarów na influencer marketing na YouTube (cały czas mówimy o USA). W przypadku Facebooka jest to 739 mln dolarów, a Instagram generuje... 2,23 mld dolarów takich wydatków. TikTok powinien zamknąć rok z wynikiem 774 mln dolarów. Ciekaw jestem, jak to wygląda w Polsce - z pewnością takie informacje byłyby niezwykle istotne z punktu widzenia zarówno marketerów, jak i twórców. Struktura pewnie wygląda dosyć podobnie, choć wydaje mi się że Facebook może u nas notować jeszcze gorsze wyniki.

Nie ma co - chcesz być influencerem? Wybierz mądrze

Dla niektórych zostanie influencerem jest marzeniem - niektórzy stają się takimi ludźmi niejako z przypadku, przy okazji innych sukcesów. Są jednak tacy, którzy mają do zaoferowania światu coś serio istotnego. I... mamy również takich, którzy po prostu sobie funkcjonują, mają mnóstwo fanów i są odklejeni od rzeczywistości. TikTok jest o tyle ciekawy, że jest nie tylko serwisem z głupimi memami i filmikami - można dowiedzieć się z niego wielu ciekawych rzeczy. Dosyć ważnym - moim zdaniem - zjawiskiem jest to, że pojawia się tam coraz więcej materiałów poradnikowych, które serio są w stanie pomagać w życiu.