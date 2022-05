Xbox na smartfonie niczym Instagram. Microsoft igra z ogniem

Format, który doskonale znamy ze Snapchata, Instagrama czy Facebooka, zawita w aplikacji Xboksa. Microsoft zaktualizuje appkę na smartfonach z systemem Android i iOS, dzięki czemu chwile uchwycone podczas rozgrywki we wszystkich produkcjach będziemy mogli udostępniać w formie Relacji.

Relację będziemy mogli udostępnić klikając w znak plusa, który będzie widoczny przy naszym tagu gracza. Główna różnica jednak jest taka, że będzie to widoczne przez 72 godziny, a nie 24, jak w poprzednio wymienionych aplikacjach. Microsoft w tej chwili nie poinformował, czy będziemy mieli dostęp do grupy odbiorców udostępnianych treści, chociaż wydaje się to dość oczywiste.

Pomysł Stories został spopularyzowany przez Snapchata, lecz później przyjął się niesamowicie na Instagramie, a potem przewijał się nawet przez takie aplikacje jak LinkedIn czy Spotify. Wszyscy więc próbowali swoich sił w tym formacie - i kiedy temat delikatnie upadł, głównie za sprawą popularności vertical video z TikToka, Microsoft podjął swoją próbę.

Nie jest to jednak specjalne zaskoczenie - Microsoft od jakiegoś czasu stara się zrobić z aplikacji Xboksa mocną sieć społecznościową, która będzie łączyć ze sobą graczy. Jest to zatem spory krok w tym kierunku, podobnie jak wprowadzone jakiś czas temu przesyłanie screenów zrobionych na konsoli czy komputerze osobistym na aplikację na smartfonie, w celu łatwiejszego udostępnienia ich w sieciach społecznościowych.

W marcu była chwila, w której udostępnianie treści z poziomu Xboksa na Twitterze nie było możliwe. Co prawda Microsoft wysłuchał buntu społeczności graczy w sieci i przywrócił dość szybko tę opcję - wszystkie ostatnie ruchy sugerują jednak, że Microsoft stara się zbudować coś swojego. Nie jestem przekonany, jakie szanse na sukces ma taka operacja, niemniej jednak rozwój w tym kierunku jest z pewnością rzeczą jak najbardziej pozytywną.

