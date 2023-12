TikTok pobił niesamowity rekord. Aplikacja nie ma sobie równych

TikTok stał się pierwszą aplikacją w historii, która skłoniła użytkowników do wydania łącznie 10 miliardów dolarów. Jak do tego doszło?

TikTok nie ma sobie równych

Jak już ostatnio pisałem, vertical wideo to prawdziwa plaga — to jest fakt i wszyscy już zdążyliśmy się przekonać. YouTube ma format Shorts, Instagram i Facebook mają Rolki, Snapchat ma swoje Story z tym formatem w zakładce Odkrywaj, a nawet niektórzy ludzie tweetują (czy też „iksują”) filmiki z TikToka. No i właśnie, jest przede wszystkim TikTok, który stał się już uosobieniem vertical wideo. Mnóstwo ludzi krytykuje więc te platformy za to, że nie łyżką, a chochlą pochłania godziny życia użytkowników, co oczywiście jest prawdą. Dobre algorytmy, uczące się naszych zajawek, i różnorodny content to coś, co w końcu trafi do każdego.

Źródło: Depositphotos

TikToka można lubić lub nie, aplikacje można rozumieć lub nie, ale wszyscy są zgodni co do jednego: to absolutny fenomen. Warto przypomnieć, że TikTok w 2021 roku osiągnął ponad 1 miliard aktywnych użytkowników miesięcznie i stał się częściej wyszukiwaną domeną niż Google, teraz bije kolejny niedorzeczny rekord. Czapki z głów.

TikTok zrobił coś, co udawało się do tej pory tylko grom mobilnym

TikTok stał się obecnie pierwszą aplikacją mobilną inną niż gry, która wygenerowała łącznie 10 miliardów dolarów wydatków użytkowników w sklepach Apple App Store i Google Play. Jedynymi innymi aplikacjami, którym udało się to osiągnąć, są między innymi Candy Crush Saga od King/Activision Blizzard, najlepiej zarabiająca aplikacja z kwotą ponad 12 miliardów dolarów, a także Honor of Kings firmy Tencent, Monster Strike firmy XFLAG/Mixi i Clash of Clans firmy Supercell.

Źródło: Depositphotos

W raporcie Data.ai zwrócono również uwagę na to, że TikTok wszedł w 2023 rok z wydatkami konsumenckimi przekraczającymi 6,2 miliarda dolarów, a następnie w ciągu roku dodał do tego kolejne 3,8 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 61 procent od początku roku. Liczba ta jest również o 15 procent wyższa niż całkowita suma 3,3 miliarda dolarów w 2022 roku. Warto również zaznaczyć, że raport dotyczy wyłącznie App Store i Google Play, a nie zawiera informacji dotyczących sklepów z aplikacjami na Androida w Chinach. Jak można więc się łatwo domyślić, całkowite wydatki konsumentów TikTok są prawdopodobnie jeszcze wyższe. Lexi Sydow, dyrektorka ds. analiz w Data.ai, mówi:

TikTok ma szansę stać się najlepiej zarabiającą aplikacją mobilną w historii — zbliżając się do progu 15 miliardów dolarów w 2024 roku. Konsumenci wydają ponad 11 milionów dolarów dziennie na dawanie napiwków swoim ulubionym twórcom treści, dzięki czemu TikTok wyprzedził najbardziej dochodową grę mobilną na świecie w historii: uzależniającą i ukochana Candy Crush Saga. Do końca 2024 roku TikTokerzy będą spędzać w aplikacji 40-godzinny tydzień pracy w każdym miesiącu, co oznacza wzrost o 22 procent w porównaniu z 2023 rokiem.

Źródło: Depositphotos

Na co wydano tyle pieniędzy?

To, na co ktoś mógł wydać tyle pieniędzy „w TikToku”, może być bardzo zastanawiające — i ja sam zadałem sobie to pytanie. Wydatki mają swoje źródło w zakupach w wirtualnej walucie TikTok, zwanej „monetami”. Użytkownicy aplikacji mogą wykorzystać te monety na prezenty dla twórców, co stanowi formę nagrody za ich treści. Te prezenty mogą być następnie zamienione na walutę normalną, jednak platforma należąca do ByteDance zatrzymuje 50 procent tej kwoty dla siebie przy wypłacie.

Najpopularniejszym zakupem w aplikacji jest pakiet 1321 monet za 19,99 USD — to te pakiety stanowią 1/4 wszystkich przychodów platformy. TikTok generuje również dochody spoza zakupów w aplikacji, takie jak chociażby reklamy, lecz Data.ai nie uwzględniało tego w swoim raporcie.

Źródło: Depositphotos

Co ciekawe, z raportu wynika, że to wszyscy użytkownicy z USA i osoby korzystające z iOS w Chinach odpowiadali za większość wydatków w aplikacjach. Oba te rynki samodzielnie wygenerowały około 30 procent przychodów, czyli łącznie blisko 60 procent całkowitego przychodu. Nieco niżej znajdują się takie rynki jak Arabia Saudyjska, Niemcy, Wielka Brytania i Japonia, które łącznie odpowiadały za 13 procent przychodów z zakupów w aplikacji. Dołożyliście do tego swoją cegiełkę? Kupiliście w tym roku jakieś monety na TikToku? Dajcie znać w komentarzach!

