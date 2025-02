Instagram chce być twoim ulubionym komunikatorem. Doczekał się 5 nowych funkcji!

Meta nie zwalnia tempa i w ostatnich miesiącach coraz więcej uwagi poświęca Instagramowi i tamtejszym funkcjom. Z jednej strony - lata ciszy i wolnej ewolucji. Z drugiej strony chyba nie powinniśmy się dziwić: Instagram to jedna z najpopularniejszych platform społecznościowych na świecie. No i właśnie doczekała się ona ogromnej aktualizacji, która przynosi wiele nowości w wiadomościach prywatnych. Choć dotychczas użytkownicy traktowali tę funkcję głównie jako narzędzie do podstawowej komunikacji, wiele osób domagało się wprowadzenia nowych, bardziej zaawansowanych funkcji. Meta postanowiła odpowiedzieć na te potrzeby, wprowadzając szereg usprawnień, które uczynią wiadomości na Instagramie bardziej intuicyjnymi i użytecznymi.

Na blogu poświęconym usłudze pojawił się obszerny wpis, w którym twórcy omawiają wszystkie nowości. A jest co omawiać, bo prywatne wiadomości na Instagramie doczekały się całego szeregu nowych opcji!

Nowe opcje w Wiadomościach Prywatnych na Instagramie trafiają do użytkowników

Instagram po latach próśb ze strony użytkowników nareszcie doczekał się opcji tłumaczenia wiadomości bezpośrednio w oknie czatu -- i działa to analogicznie do tego, jak w przypadku postów. Użytkownicy mogą teraz przytrzymać palcem na konkretnej wiadomość i otwieranego menu wybrać opcję „Przetłumacz”, by aplikacja automatycznie przetłumaczyła tekst na bardziej zrozumiały dla nas język. Na tym jednak jeszcze nie koniec, bowiem Meta postanowiła oddać w nasze ręce także planowanie wiadomości. Użytkownicy mogą ustawić konkretną datę i godzinę, o której wiadomość zostanie wysłana, co jest szczególnie przydatne w przypadku komunikacji biznesowej, przypomnień czy... rozmów pomiędzy strefami czasowymi, by nie zarzucić naszych odbiorców onieśmielającą ścianą tekstu na dzień dobry. Łatwiejszym też stało się udostępnianiem muzyki. Instagram pozwoli na wysyłanie utworów bezpośrednio w wiadomościach, korzystając z biblioteki audio. Posłuży nam do tego naklejka „Muzyka” w czacie, za pośrednictwem której w mig prześlemy wybrany utwór.

Jako że nie jest to jedyny komunikator w rękach firmy, nareszcie nadgania ona też zaległości, które rozmowy na Instagramie miały w porównaniu z innymi ich platformami. Wśród nich znalazło się przypinanie ważnych wiadomości (zadziała zarówno w czatach prywatnych, jak i rozmowach grupowych) oraz generowania kodów QR dla grupowego czatu. W ten sposób będziemy mogli łatwo i bez zbędnych wygibasów dodawać nowych użytkowników.

Lepiej późno, niż wcale. Dobrze, że Meta sobie przypomniała o Instagramie

Widok tych opcji w komunikatorze z jednej strony cieszy, z drugiej automatycznie skłania do pytania: dlaczego tak długo musieliśmy na nie czekać? Odpowiedzi na to pytanie prawdopodobnie nigdy się nie doczekamy, ale miło widzieć, że Meta wciąż pamięta o tym komunikatorze i stale dokłada cegiełki, by był on jeszcze lepszym, bardziej uniwersalnym i przystępnym. Lepiej późno niż później. Nowe opcje już teraz trafiają do użytkowników na całym świecie -- jeżeli jeszcze nie możesz z nich skorzystać to... cierpliwości. Instagram jak to ma w zwyczaju implementuje je w swoim tempie i pełna implementacja może potrwać nawet do kilku tygodni.