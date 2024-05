GTA 6 to prawdziwy fenomen… jeszcze przed premierą

Zapowiedź GTA 6 stała się natychmiastowym fenomenem w sieci, bijąc rekordy popularności na YouTube z prędkością, która zaskoczyła wszystkich. Przekraczając barierę 100 milionów wyświetleń w mgnieniu oka, zwiastun szybko wskoczył na szczyty rankingów popularności, zdobywając serca milionów graczy na całym świecie. Liczba jego wyświetleń rośnie lawinowo, a w momencie pisania tego tekstu, przewyższyła ona oszałamiający poziom 188 milionów.

Jednak zwiastun to tylko wierzchołek góry lodowej. GTA 6 to nie tylko oczekiwana gra — to wydarzenie, które może wywołać prawdziwe trzęsienie ziemi w całej branży gier wideo. Nowa odsłona serii Grand Theft Auto budzi emocje nie tylko wśród zagorzałych graczy, ale również wśród tych, którzy zazwyczaj trzymają się z daleka od konsol i komputerów. Fenomen GTA rozrósł się do takich rozmiarów, że nawet ci, którzy niekoniecznie interesują się światem gier, nie mogą się doczekać premiery kolejnej odsłony. Internet wrze z niecierpliwości, a każda nowa informacja na temat nadchodzącej gry staje się tematem gorących dyskusji. Bo w świecie Grand Theft Auto zawsze jest miejsce na więcej, a apetyt na nowe przygody w świecie Rockstara wydaje się być nienasycony. Trudno się dziwić, że cały świat czeka z wypiekami na dalsze posunięcia Rockstar Games — bo to, co nadchodzi, może być jednym z największych wydarzeń w historii gier wideo.

Drugi zwiastun GTA 6 faktycznie wkrótce się pojawi?

Od dawna wszyscy insiderzy i analitycy sugerowali, że drugi zwiastun Grand Theft Auto VI ma zadebiutować w kwietniu lub w maju. Pierwsza często wskazywana data, czyli 19 kwietnia 2024 roku, się nie sprawdziła — wiele jednak wskazuje na to, że może to nastąpić już za 10 dni, czyli 15 maja. Skąd takie wnioski? 16 maja odbędzie się kolejne spotkanie Take-Two Interactive związane z wynikami finansowymi; i wtedy też prawdopodobnie zapadnie decyzja, czy GTA 6 faktycznie pojawi się w pierwszym kwartale przyszłego roku, czy premiera zostanie jednak nieco przesunięta. Dlaczego to ma jednak coś wspólnego z drugim zwiastunem? Rockstar w przeszłości (w przypadku chociażby Red Dead Redemption 2 czy pierwszego trailera GTA 6) lubił ogłaszać kluczowe informacje dzień przed swoimi spotkaniami.

Drugą kwestią, która działa na wyobraźnię graczy i potwierdza tę teorię, jest to, że Rockstar Games „wyczyściło” swojego Instagrama. Jak donosi użytkownik Reddita o pseudonimie DawsonPoe na r/GTA6, Rockstar ponownie usunęło sporo postów ze swojego konta na Instagramie. Chociaż nie jest ono całkiem puste, w porównaniu z poprzednim razem, to zostało zaledwie 14 wpisów — i wszystkie dotyczą GTA 6, ważniejszych wiadomości z GTA Online, GTA+ i został pojedynczy post Red Dead Redemption, co akurat jest ciekawe, bo przecież R* jakiś czas temu ubiło tę produkcję.

Źródło: Instagram / Rockstar Games (@rockstargames)

To sprawia, że mnóstwo graczy spekuluje, że jest to przygotowanie pod wspomniane spotkanie i wydanie drugiego zwiastuna. Czy faktycznie w połowie maja dostaniemy kolejny materiał od Rockstara, który ponownie wstrząśnie całym Internetem? Dowiemy się tego już wkrótce.

Co już wiemy o GTA 6?

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA jak i Red Dead Redemption) można podejrzewać, że „szóstka” przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.

Źródła: Reddit (u/DawsonPoe, r/GTA6), Instagram / Rockstar Games (@rockstargames)