Instagram podejmuje stanowcze działania. Wielu użytkowników pożegnało się z kontami

Instagram bierze się do roboty

Źródło: Depositphotos

Instagram, jako jedna z najpopularniejszych platform społecznościowych na świecie, stał się niestety również miejscem działania różnego rodzaju oszustów. Stosują oni rozmaite techniki manipulacyjne, aby osiągnąć cele, które najczęściej polegają na kradzieży danych osobowych, czy wyłudzeniu pieniędzy. Jedną z najczęstszych metod jest tworzenie fałszywych kont imitujących znane marki, celebrytów, czy zwykłych użytkowników.

Skala, na jaką urósł problem “nigeryjskich książąt”, jest po prostu niewyobrażalna. Oszustwo na nigeryjskiego księcia polega na proszeniu o dofinansowanie w zamian za późniejszą, większą rekompensatę.

Z tego względu Meta ogłosiła, że w ramach walki z oszustwami internetowymi usunęła łącznie 63 tysiące kont na Instagramie oraz 7 tysięcy na Facebooku. Każde z nich było zarejestrowane w Nigerii i wykorzystywano je do wyłudzania pieniędzy.

Wiemy, kto odpowiada za oszustwa

Za tę nielegalną działalność odpowiada grupa przestępcza “Yahoo Boys”, która specjalizuje się we wspomnianej wcześniej metodzie. Niestety proponowanie nieświadomym użytkownikom dużych pieniędzy w zamian za “skromne” wsparcie finansowe, to nie jedyne oszustwo, do którego wykorzystali tysiące kont zarejestrowanych w Nigerii. Istnieje coś znacznie gorszego i jeszcze mniej moralnego.

Okazuje się, że sprzymierzeńcem oszustów stała się sztuczna inteligencja. Pozwala ona generować dobrej jakości, fikcyjne zdjęcia z dowolną osobą. Oszuści więc tworzą fotografie, upodabniając je do realnych, a następnie kontaktują się z ludźmi, żądając od nich pieniędzy. Najczęściej zdjęcia są kompromitujące, ukazujące nagość. Brak interwencji ze strony użytkownika grozi oczywiście ich upublicznieniem w mediach społecznościowych.

Przestępcy zrobili z tego prawdziwy biznes. Sprzedają podręczniki tłumaczące, jak dokonać takiego oszustwa i w jaki sposób uzyskać dostęp do potrzebnych narzędzi, które pozwalają podrabiać zdjęcia.

Najbardziej przerażające w tym wszystkim jest to, że wśród ofiar oszustów znajdziemy nie tylko dorosłych, ale również osoby w bardzo młodym wieku. Z tego powodu zgłoszono sprawę do amerykańskiego Centrum ds. Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci.