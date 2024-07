WhatsApp pracuje nad opcją, która umożliwi wszystkim korzystającym z platformy łatwe udostępnianie plików bez konieczności wykorzystania w tym celu internetu. Ma działać analogicznie do uwielbianego przez użytkowników ekosystemu Apple AirDropa, ale spokojnie. Jedyna różnica jest taka, że będzie działać na obu wiodących systemach mobilnych.

Funkcja "Udostępnianie w pobliżu" w WhatsApp

Niezastąpiony i niestrudzony w przeczesywaniu jakichkolwiek nowości w komunikatorze meta serwis WABetaInfo poinformował, że w najnowszej wersji testowej dla iOS pojawiła się opcja „Udostępnianie w pobliżu”. To właśnie ona pozwala użytkownikom komunikatora na bezprzewodowe udostępnianie zdjęć, filmów i dokumentów osobom znajdującym się w pobliżu, a wszystko odbywa się z wykorzystaniem z szyfrowanego połączenia. Jeżeli liczyliście na przeniesienie tej funkcji 1:1 z Androida to... nic z tych rzeczy. Bowiem przez ograniczenia systemu iOS, na smartfonach Apple funkcja ta będzie działać odrobinę inaczej.

"Udostępnianie w pobliżu" w WhatsAppie na Androidzie automatycznie wykrywa pobliskie urządzenia — co czyni ją niezwykle wygodną. Wersja na iOS będzie wymagać będzie od użytkowników zeskanowania kodu QR, aby rozpocząć udostępnianie plików. Interesującym szczegółem jest to, że moduł ten ma pozwalać na komunikację i przesyłanie plików także pomiędzy platformami. I tak naprawdę tylko dlatego ma to sens — bo gdyby chodziło wyłącznie o iPhone'y, to mijałoby się z celem. Skoro, po co jest systemowy AirDrop?

Kiedy nowa funkcja trafi do WhatsAppa na iPhone?

Na ten moment nie mamy jeszcze żadnych konkretów związanych z potencjalną premierą nowej funkcji WhatsApp na iPhone'ach. Zazwyczaj jednak od pierwszych testów do finalnego wydania dzieli nas kilka, a nawet kilkanaście, tygodni. Nie pozostaje zatem nic innego jak tylko uzbroić się w cierpliwość. Ale wygląda na to, że to WhatsApp może rozwiązać kwestię szybkiego dzielenia się plikami między platformami bez konieczności korzystania z internetu.