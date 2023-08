Instagram: rewolucja na którą czekali użytkownicy już dostępna! Ale nie ciesz się jeszcze

Instagram od lat rośnie w siłę — i choć serwis startował jako bzdurne narzędzie do publikowania kwadratowych obrazków, obecnie stał się multimedialnym kombajnem. Po przejęciu przez Facebook kilka lat temu, platforma zaczęła nadganiać konkurencję i stała się narzędziem zarówno do wrzucania tam ślicznych zdjęć, jak i... komunikacji, filmików, dłuższych filmów, stories, galerii ze zdjęciami (...) Wymieniać można by długo, ale jedno jest pewne: rozmachu mu nie brakuje.

Od lat Instagram ma bowiem jeden zasadniczy problem. Dostępny jest wyłącznie na smartfony. W ograniczonej wersji — także w przeglądarce internetowej. No dobra, w ostatnich tygodniach nieco bardziej rozwijanej, ale wciąż do ideału jeszcze daleko. Tablety jednak są w opinii Marka Zuckerberga i jego ekipy czymś, co nie jest warte za grosz uwagi. W ubiegłym roku, kiedy na sprawę zwrócił uwagę Marques Brownlee, w odpowiedzi na wpis Adam Mosseri, stojący na czele platformy, odpisał wprost że regularnie otrzymują zapytania na ten temat. Jednak grupa użytkowników iPadów (i tabletów) jest stosunkowo na tyle mała, że nie ma zbyt wielkiego priorytetu — wyraził jednak nadzieję, że kiedyś uda się takową przygotować.

I wtedy wchodzą one: składaki.

Instagram w wariancie na większe ekrany już dostępne. Póki co - jest haczyk

Wiadomo nie od dziś, że to składane smartfony są największą nadzieją dla optymalizacji aplikacji pod większe ekrany. O ile rynek iPadów w tym zakresie w miarę się trzyma, o tyle Android... no cóż, jest niekończącym się chaosem. Mówi się jednak od premiery pierwszego, rewolucyjnego, Galaxy Z Folda, że to ma być iskierka, która pchnie naprzód optymalizację pod większe ekrany. A tym samym pozwoli skorzystać tabletom. Bo ta nieco zaniedbana linia produktów z Androidem na pokładzie nareszcie zacznie wyglądać jak należy.

No i właśnie, mimo że na iPadach grupa użytkowników jest za mała, to problem ten najwyraźniej nie dotyczy smartfonów linii Galaxy Z Fold. Jak informuje Ben Schoon na łamach 9to5Google, aplikacja Instagrama doczekała się optymalizacji pod większy ekran. Menu, podobnie jak w wersji webowej, przeniesione zostało do lewej krawędzi smartfona. Cały UI jest większy i najzwyczajniej w świecie: zaczyna to wyglądać tak, jak powinno było od dawien dawna.

Na tę chwilę opcja ta wydaje się dotyczyć wyłącznie smartfonów Samsunga. Co więcej — stopniowo jest ona udostępniana kolejnym kontom. Autor wspomnianego wpisu wspomina zresztą, że może cieszyć się z niej na jednym ze swoich kont, drugie zaś... wciąż pozostaje w starym "rozszerzonym" stylu.

Najwyższy czas. Oby na Galaxy Z Foldach się nie skończyło

Miło że Instagram nareszcie pochylił się nad większymi tabletami. Zresztą po szumnych zapowiedziach Google sprzed kilku miesięcy o poświęceniu większej uwagi UX/UI w temacie, spodziewam się, że niebawem takich chlubnych przykładów będzie więcej. Póki co jednak ogranicza się to do jednego produktu, nie pozostaje nam zatem nic innego, jak mieć nadzieję, że w kolejce są inne składaki oraz tablety. Bo ile można czekać.