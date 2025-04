InPost z petardą dla klientów Amazon.pl. Tak szybkich dostaw jeszcze nie było

Amazon i InPost uruchamiają ekspresową dostawę na drugi dzień. Jak to możliwe?

InPost oraz Amazon.pl ogłosiły przełomową ofertę dla polskich klientów, która znacząco podnosi standardy szybkich dostaw w e-commerce. Dzięki nowym, wyjątkowym warunkom, zamówienia złożone na Amazon.pl nawet do godziny 18:30 będą doręczane już następnego dnia do wybranego Paczkomatu lub punktu odbioru InPost.

Szybsze dostawy z Amazon są możliwe. Pomoże inPost

Nowa usługa jest efektem rozwoju innowacyjnych rozwiązań logistycznych InPost, który od lat wyznacza trendy w branży dostaw D+1 (dostawa na następny dzień). Jak podkreśla Dagmara Brzezińska, Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży InPost, firma inwestuje w rozbudowę infrastruktury, automatyzację procesów i nowoczesne technologie, co pozwala na jeszcze szybszą i bardziej niezawodną obsługę klientów Amazon.pl.

"Od dziś klienci mogą składać zamówienia nawet do godziny 18:30 - z gwarancją, że paczka dotrze do nich już następnego dnia. To zdecydowanie podnosi komfort zakupów dla konsumentów" – podkreśla Brzezińska.

Amazon.pl, obserwując rosnącą popularność programu Amazon Prime w Polsce, podkreśla, że szybkość i wygoda dostawy są kluczowe dla klientów. Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, Country Leader Amazon.pl, zaznacza, że klienci Prime mają dostęp do darmowych i szybkich dostaw milionów produktów, bez minimalnej kwoty zamówienia, zarówno do domu, jak i do Paczkomatów® oraz punktów odbioru. "Cieszymy się, że nasi klienci będą mogli teraz jeszcze szybciej otrzymać swoje zamówienia dostarczane przez InPost" – dodaje.

W 2024 roku InPost dostarczył ponad 1,1 miliarda przesyłek, notując 22% wzrost względem poprzedniego roku. Firma otworzyła też największą sortownię w Polsce, mogącą obsłużyć nawet 85 tysięcy paczek na godzinę, co umożliwia realizację tak szybkich dostaw na szeroką skalę.

Nowa oferta Amazon i InPost to kolejny krok w kierunku jeszcze większej wygody zakupów online i odpowiedź na rosnące oczekiwania polskich konsumentów w zakresie ekspresowej dostawy.