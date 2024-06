Czy Paczkomaty też mogą być autonomiczne? InPost udowadnia, że tak

Już od jakiegoś czasu w przestrzeni internetowej w miejsce pytań - kiedy Paczkomat u nas? Da się usłyszeć pytania - gdzie stawiać następne? Wolnych miejsc już brakuje, między innymi z uwagi na szereg uwarunkowań, co do ich konkretnych lokalizacji.

Do jednych z takich warunków należy przede wszystkim, zapewnienie Paczkomatom stałego źródła zasilania. InPost ruszył więc z pilotażem autonomicznych Paczkomatów, zasilanych energią słoneczną: w Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji i we Włoszech.

Izabela Karolczyk-Szafrańska, Group Chief Marketing & ESG Officer:

Autonomiczny Paczkomat to kolejna innowacja Grupy InPost. Te nowoczesne maszyny możemy teraz stawiać w lokalizacjach, w których dotąd nie było to możliwe ze względu na brak dostępu do sieci energetycznej. Nowe maszyny zwiększają dostępność naszej sieci dla jak największej liczby klientów. Warto podkreślić, że pilotaż będziemy prowadzić równocześnie w czterech europejskich krajach, co da nam unikalną wiedzę na temat możliwości rozbudowy sieci maszyn autonomicznych w krajach o różnych warunkach pogodowych.

No właśnie, czy akurat w Polsce taki projekt ma rację bytu w ujęciu całorocznym, jeśli weźmiemy pod uwagę nasz klimat? Wprawdzie maszyny te oprócz paneli, wyposażone są w magazyny energii (pracujące nawet w ujemnych temperaturach), niemniej wydaje się, że sam InPost nie do końca wierzy w powodzenie tego projektu, bo zaznacza jednocześnie, iż niektóre Paczkomaty biorące udział w projekcie, stawiane są obok „maszyn matek”, zasilanych energią elektryczną z funkcją ładowania baterii w autonomicznych Paczkomatach, co de facto nie rozwiązuje problemu lokalizacji bez dostępu do sieci energetycznych.

No ale, to dopiero pilotaż, którego rezultat ma przecież odpowiedzieć na takie wątpliowści. Na dziś, w Polsce rozstawiono 9 takich maszyn – w Krakowie oraz w Gdańsku, we Florencji 3, w Londynie 2 i w okolicy miasta Lille planowane jest uruchomienie 9 autonomicznych Paczkomatów.

Źródło: InPost.