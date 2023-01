222 mln przesyłek w ostatnim kwartale, blisko 28 tys. Paczkomatów. Spektakularne liczby InPost!

O tym że InPost jest ulubieńcem publiczności w kwestii dostarczania paczek - raczej specjalnie nikogo przekonywać nie muszę. Tak, wielu z nas pamięta te gorsze czasy firmy, kiedy nie docierały listy urzędowe i wokół narobiło się wiele nieprzyjemnego szumu. InPost jednak walczył jak tylko potrafił, czego efekty widać jak na dłoni. Nie da się ukryć, że ich Paczkomaty rozkochały w sobie użytkowników — i doskonale to rozumiem. Kiedy tylko mam szansę, zamawiam zakupy właśnie do automatu InPost. Czy wszystko zawsze idzie tak gładko jak powinno? Nie. Ale na dziesiątki paczek — wpadki mogę policzyć na palcach jednej ręki. Ale mimo napotykanych problemów — ich rozwiązywanie okazało się być naprawdę bezproblemowe. Wsparcie telefoniczne nawet w okresie przedświątecznym reagowało natychmiast pomagając w miejscach, gdzie system... najzwyczajniej w świecie zawiódł.

InPost obecnie jest jak dobrze naoliwiona maszyna - i z każdym rokiem notuje kolejne rekordy. Tegoroczne są doprawdy spektakularne. Jak firma informuje w informacji prasowej:

W IV kwartale Grupa dostarczyła 222 mln przesyłek co przełożyło się na 23% wzrost, w tym w Polsce 149,4 mln (+18% r/r), a na rynkach międzynarodowych 72,6 mln (+35% r/r)

Na koniec 2022 roku InPost miał 27 939 urządzeń Paczkomat®, w tym w Polsce 19 306 (+17% r/r), a na rynkach międzynarodowych 8 633 sztuk (+120% r/r)

Liczba skrytek na koniec ubiegłego roku wyniosła 2,9 mln sztuk w Polsce (+21% r/r) i 651 tys. (+196% r/r) na rynkach zagranicznych

Na koniec 2022 roku Grupa InPost miała 26 099 punktów nadań i odbioru (PUDO) w tym 3 660 w Polsce oraz 22 439 na pozostałych rynkach.

Doprawdy imponujące wzrosty — i to niezależnie od kategorii o której mowa. Ponad 19,3 tys. Paczkomatów w Polsce bez wątpienia robi wrażenie — podobnie zresztą jak dostarczenie ponad 222 milionów presyłek w tylko czwartym kwartale minionego roku.

To był kolejny dobry rok dla Grupy InPost. Zanotowaliśmy rekordowe wolumeny zarówno w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych. Udało się to osiągnąć pomimo trudnych warunków makroekonomicznych będących wyzwaniem dla całego sektora e-commerce. Wyjątkowa jakość oferowanych przez InPost usług spowodowała, że był to kolejny rok wzrostu udziału na podstawowym, polskim rynku. W okresie przedświątecznym w Polsce jako jedyna firma na rynku logistycznym, po raz kolejny zagwarantowaliśmy dostawy do ostatnich dni przed świętami. Pomimo rekordowych wolumenów, na poziomie nawet 5 mln paczek dziennie, nasz wskaźnik NPS (Net Promoter Score - wskaźnik lojalności klientów) wzrósł z 75% do poziomu 81% w badaniu w grudniu 2022. Te wyniki potwierdzają, że sieć urządzeń Paczkomat® InPost to najwygodniejsza, najbardziej elastyczna i najbardziej prokonsumencka forma dostaw dla e-commerce. Jak pokazują wolumeny za IV kwartał nasz model biznesowy z sukcesem wdrażamy na nowych rynkach. — Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost

Bez wątpienia firma ma powody do radości i... sporo powodów do świętowania! Ale jeżeli mam być szczery - popularność usług InPost absolutnie mnie nie dziwi. Biorąc pod uwagę wszędobylską dostępność ich automatów paczkowych, wygodę obsługi i darmową wysyłkę dla abonentów Allegro Smart! — to wszystko układa się w jedną, spójną, całość. I nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego, że kolejne kwartały przyniosą nowe rekordy.

Źródło: informacja prasowa

Grafika: depositphotos.com