Pomóż InPostowi rozładować Paczkomaty przed świętami i wygraj Forda Mustanga MACH-E

Mimo, że InPost ma już blisko 20 tys. Paczkomatów, wciąż w gorących okresach zakupowych, nawet tak rozległa sieć automatów może się zapchać. Od kilku lat więc InPost motywuje kupujących do szybkiego odbierania swoich paczek.

Do takich okresów z pewnością należy zbliżający się czas festiwali zakupowych i jak co roku w tym czasie InPost organizuje wielką loterię dla osób, które odbiorą swoją paczkę z Paczkomatu do dwóch godzin od jej umieszczenia w maszynie.

W tym roku, jeśli dobrze kojarzę po raz pierwszy są gwarantowane nagrody oraz zdrapki w aplikacji InPost Mobile, które od razu po odebraniu paczki informują o ewentualnej wygranej jednej z nagród natychmiastowych.

Wystarczy strzelić hattricka w apce, czyli zdrapać 3 takie same symbole nagród. Chwila niepewności i… od razu dowiadujesz się, czy wygrałeś/-aś jedną z nagród natychmiastowych! Od teraz za każdym razem jak odbierzesz paczkę do 2h, kliknij w baner w apce, żeby zgarnąć zdrapkę! Baner przenosi Cię do Twojego portfela zdrapek i nagród – wszystko masz w jednym miejscu.

Jeśli chodzi o nagrody natychmiastowe są nimi:

3000 zestawów klocków Paczkomat biało-czerwonych

50 hulajnóg elektrycznych MOTUS,

30 rowerów elektrycznych MOTUS,

500 słuchawek bluetooth LENOVO.

Z kolei nagrody gwarantowane to miesięczny dostęp do pakietu Canal+ Seriale i Filmy lub kupon zniżkowy na zakupy w Shopee.

Jednak najatrakcyjniejsze nagrody dostępne będą w drodze losowania. O pierwszą nagrodę specjalną - podwójne bilety na wyjazd na piłkarskie mistrzostwa świata w Katarze powalczą losy przyznane do 30 października.

Nagroda główna natomiast - elektryczny SUV Ford Mustang MACH-E, wylosowana zostanie z losów przyznanych za odebranie paczki w ciągu 2 godzin w terminie od 10 października do 24 grudnia. Losowanie tej nagrody odbędzie się 12 stycznia 2023 roku.

Co dokładnie trzeba zrobić, by wziąć udział w tegorocznej loterii InPostu? Po otrzymaniu powiadomienia w aplikacji InPost Mobile o umieszczeniu paczki w Paczkomacie, należy odebrać ją w ciągu 2 godzin oraz kliknąć w baner loteryjny w aplikacji i sprawdzić co znajduje się pod zdrapką.

Szczegóły i regulamin loterii znajdziecie na stronie Kibicuj.InPost.pl.

