Jak działają zakupy w InPost Fresh? Po zarejestrowaniu w aplikacji na numer telefonu możemy w zasadzie przystąpić do zakupów w Makro i to bez podawania karty (z tego co kojarzę, bezpośrednie zakupy w sklepach Makro wymagają wyrobienia takiej karty).

Możemy wybrać opcję zakupów ekspresowych na dziś lub z dostawą na kolejne dni. Minimalny koszt zamówienia, niezależnie od wybranego czasu dostawy to 100 zł, a jej koszt nie jest zbyt wysoki, bo wynosi 9,99 zł w przypadku dostaw ekspresowych, a przy zamówieniu z dostawą na kolejne dni – 5,99 zł.

W ustawieniach konta możemy podać dokładny adres dostawy, by nie trzeba było tego robić każdorazowo przy finalizacji zamówienia oraz dane do faktury – na firmę lub osobę prywatną. Jeśli chodzi o samą płatność za zakupy, do wyboru są płatności Przelewy24, a więc cały wachlarz form, włączając to BLIKA. W przyszłości będzie możliwe podanie w samej aplikacji karty płatniczej, co powinno przyspieszyć składanie zamówień.

Bardzo dobry ruch InPostu, który ma na celu dywersyfikację przychodów tej firmy. Samo wybranie na start Makro jako partnera w zakupach przez aplikację InPost Fresh też udany. Często właściciele mniejszych sklepów robią w Makro sporo zakupów do dalszej odsprzedaży swoim klientom, teraz odejdzie im konieczność osobistej wizyty w sklepie, przy niskiej cenie dostawy mogą to robić bez wychodzenia ze swojego sklepu. Przy ekspresowych dostawach, zakupy mają być dostarczane w czasie nawet do 60 minut od złożenia zamówienia.

Aplikację InPost Fresh można pobrać za darmo w Google Play oraz App Store.