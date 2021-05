InPost przeszedł już do działania w tym zakresie. Kuria Diecezjalna Płocka otrzymała propozycję od operatora Paczkomatów umieszczenia ich na terenie parafii w tej diecezji. InPost oferuje w tej propozycji 500 zł czynszu za każdą lokalizację oraz ekwiwalent za prąd. Dodatkowo parafie, na ternie których miałyby stanąć Paczkomaty mogły korzystać z oferty Podaj Dalej za 1 grosz miesięcznie.

Choć sam InPost utrzymuje, iż Paczkomaty, które miałyby stanąć ewentualnie przy parafiach będą stanowiły znikomy odsetek spośród innych lokalizacji oraz że dołożą przy tym „szczególną staranność w dostosowaniu paczkomatów do wymogów otoczenia, tak by w jak największym stopniu wpasowały się w okolicę, nie zaburzając jej wyjątkowego klimatu”, to i tak pomysł wydaje się być nietrafiony.

Podejrzewam, iż mimo udogodnienia jakim są Paczkomaty, ich obecność w okolicy kościołów może nie spodobać się parafianom, którzy uczestniczą w nabożeństwach też często przed samymi świątyniami. Nadawanie czy odbieranie paczek w tym czasie raczej jednak zaburzy ten klimat.

Źródło: Rzeczpospolita.