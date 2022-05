Najniższa prowizja dla sklepów w sieci? Sprawdzamy Przelewy24, PayU, Tpay oraz… WP PAY

Blue Media poinformował nas właśnie o udostępnieniu nowej bramki płatniczej dla sklepów internetowych opartych na technologii WordPress i WooCommerce - WP PAY. Bramka powstała we współpracy firm WP Desk i Blue Media.

To dość znacząca premiera dla właścicieli sklepów, które działają przy wykorzystaniu platformy WordPress zwłaszcza, że to najpopularniejsze obecnie rozwiązanie w e-commerce, z którego korzysta w Polsce ponad 1/4 wszystkich sklepów online w Polsce.

Maciej Swoboda - założyciel WP Desk:

Łączenie technologii WordPress i WooCommerce jest najpopularniejszym rozwiązaniem dla e-commerce w Polsce i na świecie. Zawdzięcza to dużej elastyczności tworzenia sklepów online, a także setkom darmowych rozszerzeń, które usprawniają przebieg sprzedaży internetowej.

Dedykowana bramka płatnicza, z prostą instalacją w postaci wtyczki do WordPressa to jedno, ale dużo większe znaczenie dla właścicieli takich sklepów mogą mieć opłaty z tym związane.

Tak więc to dobra okazja, by sprawdzić z jakimi prowizjami muszą się mierzyć obecnie właściciele sklepów internetowych, w przypadku innych popularnych bramek płatniczych.

Prowizje dla sklepów internetowych w Przelewy24

Zaczynamy od chyba najpopularniejszej bramki płatniczej Przelewy24. Usługa ta nie wymaga opłaty rejestracyjnej, jedynie za aktywację konta bankowego do wypłat w wysokości 1,50 zł - ta jednak zwracana jest po weryfikacji. Nie ma też opłat za wypłaty środków na rachunek w polskim banku chyba, że jest to druga wypłata w danym dniu, wówczas jej i kolejnych to koszt 2,00 zł.

Jeśli chodzi o prowizje od transakcji w sklepie, te uzależnione są od formy płatności, którą wybiera kupujący. Tak więc w przypadku przelewów online i BLIKA płacimy tylko prowizję 1,9% od transakcji, a przy kartach płatniczych włączając to popularne portfele jak Apple Pay czy Google Pay - oprócz prowizji 1,9% dopłacamy 30 groszy do każdej transakcji.

Prowizje dla sklepów internetowych w PayU

Z kolei w PayU płacimy za rejestrację bramki płatniczej 40 zł, ale mamy obecnie niższe prowizje - 1,35% za przelewy online i BLIKA oraz 1,35% + 0,30 zł za karty płatnicze oraz Google Pay i Apple Pay.

Jednak po wczytaniu się w regulamin tej oferty, możemy odkryć, iż niższe prowizje obowiązują jedynie przez pierwsze 3 miesiące współpracy, a więc od czwartego miesiąca wracają wysokie stawki prowizji wynoszące 2,3%.

Prowizje dla sklepów internetowych w Tpay

Natomiast w Tpay mamy obecnie najwyższą opłatę za aktywację konta bankowego w wysokości 199 zł - podobnie jak w PayU za rejestrację poza aktualną promocją.

Prowizje z kolei wynoszą 1,59% + 0,39 zł za każdą transakcję - przelewy online i BLIK. W przypadku płatności kartowych stawki są ustalane indywidualnie, patrząc na pozostałych graczy podejrzewam, że są wyższe.

Prowizje dla sklepów internetowych w WP PAY

Na koniec zostawiłem nowość na polskim rynku - WP PAY, z której mogą skorzystać od teraz właściciele sklepów opartych na platformie WordPress i podejrzewam, że skorzystają, bo prowizje w ramach tej bramki są niezwykle konkurencyjne.

W zasadzie mówimy tu tylko o jednej opłacie za każdą transakcję w wysokości 1,19%, niezależnie od wybranej metody płatności przez klientów - przelew online, BLIK, Google Pay i Apple Pay czy płatność kartą.

Tak więc to obecnie najkorzystniejsza oferta dla sklepów internetowych, porównując ją z popularnymi bramkami płatniczymi. Mamy tu najniższą prowizję, brak dopłat do transakcji kartowych, no i nie ma konieczności podpisywania umów, czyli możemy skorzystać czy choćby ją przetestować bez żadnych zobowiązań i okresów wypowiedzenia.

Więcej informacji o nowej bramce płatniczej znajdziecie na stronach WP PAY.

Źródło: Blue Media.

Stock Image from Depositphotos.