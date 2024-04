Lekka konstrukcja i kolorowy design

Zacznijmy od wymiarów i wyglądu. Opaska Huawei Band 9 waży zaledwie 14 g (bez paska) i ma jedynie 8,99 mm grubości. To sprawia, że można nosić ją przez cały dzień, a nawet spać w niej bez jakiegokolwiek dyskomfortu. Dodatkowo, mamy tutaj delikatnie zaokrąglone krawędzie oraz duży ekran FullView AMOLED o przekątnej 1,47 cala i rozdzielczości 368 × 194. Wyświetlacz jest chroniony przez zaokrąglone szkło 2,5D i otoczony przez ultracienką ramkę.

Huawei Band 9 jest dostępny w pięciu wersjach kolorystycznych: ponadczasowy czarny (korpus i pasek), pastelowy róż (korpus i pasek), elegancki biały (biały korpus ze złotą krawędzią i biały pasek), odważny żółty (srebrny korpus i żółty pasek) oraz modny niebieski (grafitowy korpus, niebiesko-żółty pasek). Jak informuje Huawei, pasek niebieskiego modelu jest stworzony z antybakteryjnego nylonu. Pozostałe są fluoroelastomerowe. Korpus pokryty jest ulepszoną powłoką z włókna polimerowego, a ponadto wykorzystuje przyjazny dla środowiska materiał TPU. Huawei Band 9 jest także pyło- i wodoszczelny do 5 ATM.

Sport i sen zawsze pod… a właściwie na ręce

Opaska została także wyposażona w technologię TruSleep 4.0, która zapewnia precyzyjne monitorowanie snu. Dodatkowe pomiary przed zaśnięciem i po przebudzeniu sprawiają, że zgromadzone dane są bardziej wszechstronne. Analiza snu obejmuje także krótkie drzemki oraz parametry fizjologiczne, takie jak poziom tlenu we krwi i zmiany tętna w ciągu nocy. Dzięki tym danym, według producenta, opaska może pomóc w identyfikacji ryzyka bezdechu sennego. Urządzenie rozpoznaje pięć głównych problemów ze snem: bezsenność, częste budzenie się, zbyt krótki sen, nieregularny rytm snu i słaba jego jakość. HUAWEI Band 9 kompleksowo analizuje nawyki użytkownika, uwzględniając poziom stresu w ciągu dnia, aktywność sportową późnym wieczorem czy drzemki, co pozwala zidentyfikować i rozwiązać potencjalne problemy ze snem. Ponadto opaska umożliwia dokładne monitorowanie tętna, poziomu saturacji (SpO2) oraz poziomu stresu. Warto również podkreślić ulepszony monitoring cyklu menstruacyjnego u kobiet — nowy układ kalendarza zwiększa czytelność danych, umożliwiając szybszy dostęp do kluczowych informacji o zdrowiu organizmu.

Urządzenie oferuje do tego ponad 100 trybów sportowych. Algorytm TruSport stworzony przez Huawei wspiera analizę danych i wskaźników treningowych. W przypadku biegania, algorytm wspomaga ocenę zdolności biegowych (RAI), VO2Max (poziom tlenowy), określa strefy tętna oraz sugeruje optymalny czas regeneracji po treningu. Zebrane dane pomagają lepiej zrozumieć aktualny poziom kondycji oraz śledzić zmiany wynikające z regularnych treningów. Ulepszony 9-osiowy czujnik wraz z danymi z żyroskopu umożliwia dokładniejsze monitorowanie postawy podczas pływania, liczby powtórzeń i przebyty dystans.

Inteligentne funkcje i bateria

Huawei Band 9 posiada również funkcję Always on Display, po której włączeniu tarcze płynnie przechodzą z trybu aktywnego do trybu czuwania. Nowy czujnik ALS (Ambient Light Sensor) automatycznie reguluje jasność ekranu w zależności od otoczenia, zapewniając doskonałą czytelność zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczenia. Do tego, co akurat nie powinno szokować, wszystkie informacje mamy na różnych kaflach, które widzimy, przesuwając palcem po ekranie. Opaska pozwala również między innymi zlokalizować swój smartfon, sterować odtwarzaniem muzyki na telefonie, zdalnie wykonywać zdjęcia oraz korzystać z funkcji alarmu, stopera czy latarki. Opaska działa zarówno ze smartfonami z Androidem, jak i z iOS.

HUAWEI Band 9 oferuje do tego nawet do 2 tygodni działania na baterii przy mniej intensywnym użytkowaniu lub do 9 dni przy włączonym monitoringu snu. W razie potrzeby, producent obiecuje, że wystarczy zaledwie 5 minut ładowania, aby smartband działał przez kolejne 2 dni. Pełne naładowanie zajmuje zaledwie 45 minut.

Cena — ile kosztuje Huawei Band 9?

Huawei Band 9 kosztuje 249 zł, co jest naprawdę kuszącą ceną. W Polsce produkt ten można kupować od dzisiaj — i jest on dostępny zarówno na oficjalnej stronie Huawei, jak i w innych sklepach z elektroniką.

Źródło: Huawei