Sprawdzamy, czy Infinix Note 12 Pro jest udanym debiutem firmy

Dobry stosunek jakości do ceny to coś, co nad Wisłą zawsze cieszyło się dużym wzięciem. Było już kilka firm które chciały zaczynać podbój naszego kraju z wysokiego „C” i szybko musiały rewidować swoje plany. To Infinixowi raczej nie grozi.

Najnowszymi urządzeniami jakie wprowadził do nas producent są Infinix Note 12, 12 Pro i 12 Pro 5G. O premierze pisaliśmy w tym tekście. Dziś zajmiemy się modelem 12 Pro. Zobaczmy, co możemy dostać za 1399 zł.

Infinix Note 12 Pro – specyfikacja

Wymiary 164.4 x 76.5 x 7.8 mm

Waga 192 g

Procesor MediaTek Helio G99

Wyświetlacz AMOLED 6,7’’, FHD+

Aparat 108 MP, f 1,75, z poczwórną lampą błyskową + sensor głębi

Przedni aparat 16 Mpx

Pamięć 8+256 GB RAM

Bateria 5000 mAh z technologią Power Marathon

USB-C z szybkim ładowaniem 33 W

System operacyjny XOS 10,6 na bazie Android 12

NFC

Gniazdo słuchawkowe

Infinix Note 12 Pro – pudełko

Coraz więcej producentów rezygnuje z dostarczania w zestawie sprzedażowym nie tylko etui na telefon, ale i ładowarek czy jakichkolwiek kabelków. Na szczęście ta tendencja nie dotyka Infinixa. W ładnym, białym pudełku oprócz telefonu znajdziemy: silikonowe etui, 33W ładowarkę oraz kabel, szpilkę do wysuwania tacki na karty SIM, instrukcję obsługi oraz gwarancję. Jest więc wszystko to, co być powinno.

Infinix Note 12 Pro – budowa

Urządzenie jest dość duże. Boki są płaskie, w stylu iPhonów czy najnowszych Samsungów. Rama i tył są wykonane z tworzywa dobrej jakości. Podobać się mogą zwłaszcza plecki które są matowe, więc nie zbierają odcisków palców. Część z okrągłą wyspą z aparatami jest zaakcentowana błyszczącym, prostokątnym wykończeniem. Przez to smartfon wygląda nie tylko ładnie ale i oryginalnie.

Na dolnej krawędzi mamy wejście mini-jack na słuchawki, USB-C i jeden z dwóch głośników. Drugi umieszczono w szczelinie nad wyświetlaczem. Oba grają równo, głośno i mięsiście. Widać, że producent mocno przyłożył się do jakości dźwięku. To z jednej strony może nieco zaskakiwać, ale z drugiej, skoro firma podkreśla „gamingowe” korzenie tego urządzenia, to dobry dźwięk jest jak najbardziej zrozumiały.

Na prawym boku znajdziemy czytnik linii papilarnych. Jest stale aktywny i bardzo szybki. Wystarczy muśnięcie palcem, by odblokować urządzenie. Alternatywnie możemy wykorzystywać przednią kamerę. Ta metoda również jest błyskawiczna, do tego wyświetlacz wybudza się po podniesieniu urządzenia. De facto wystarczy więc, że weźmiemy telefon do ręki i już będzie on odblokowany. Na lewej krawędzi mamy slot na dwie karty SIM z dodatkową możliwością zainstalowania karty pamięci.

Infinix Note 12 Pro – wyświetlacz

Ekran to AMOLED o przekątnej 6,7 cala. Jest bardzo dobrej jakości, z mocnymi kolorami i świetnymi kątami widzenia. Nie ma wyższego odświeżania ale producent daje nam opcje Ultra Touch. W niej można ustawić prędkość przesuwania i ruchu z normalnej na szybką, przez co interfejs będzie działał płynniej.

Wyświetlacz jest płaski, mamy naklejoną na niego folię ochronną dobrej jakości. Dolna ramka jest nieco szersza od pozostałych. Kamerkę do selfie ukryto nie w otworze ale centralnie położonej łezce.

Producent daje nam również opcję Always on Display, która działa podobnie do ekranu Motoroli. Wyświetla się, gdy dotkniemy ekranu albo podniesiemy smartfon. Pokazują się najważniejsze informacje i powiadomienia.

Infinix Note 12 Pro – działanie

Smartfon jest napędzany procesorem MediaTek Helio G99. Do tego ma 8 GB RAM, który można jeszcze powiększyć o 5 GB korzystając z zasobów ROM. A tych jest bardzo dużo, bo aż 256 GB. Trzeba pamiętać, że ta wersja nie obsługuje 5G, to dostajemy, jak sama nazwa wskazuje, w wersji Note 12 Pro 5G.

Telefon pracuje płynnie i bezproblemowo, ewidentnie przydaje się duża ilość RAM. Nie ma problemów z żadnymi czynnościami. Do tego nieźle trzyma zakładki w pamięci i możliwe jest wrócenie do jakiegoś programu nawet po dłuższej czasie. W AnTuTu Benchmark Infinix Note 12 Pro uzyskał przyzwoite 380260 pkt. Telefon obsługuje Bluetooth 5.2, WiFi ac. Na karcie Orange działało VoLTE. Ma również NFC, którego nie znajdziemy w wersji 5G.

Jakość rozmów głosowych jest bez zarzutu, podobnie jest z działaniem lokalizacji. Sygnał łapany jest szybko i stabilnie utrzymywany.

Infinix Note 12 Pro – oprogramowanie

Smartfon działa pod kontrolą Androida 12 z nakładką Infinixa – XOS. Dość mocno ingeruje ona nie tylko w wygląd systemu ale również dodaje sporo funkcji.

Zaczynając od tego pierwszego. Smartfon ma dawać radość miłośnikom mobilnego gamingu i właśnie pod nich skrojona jest wizualna część interfejsu. Mocny zielony kolor i agresywna grafika na pewno spodobają się młodszym osobom.

Jeśli chodzi o funkcjonalność. Asystent AI przyspieszy ładowanie wybranych przez nas aplikacji. A dzięki Inteligentnym scenom smartfon automatycznie, na podstawie naszego korzystania albo dostępu do kalendarza przypomni o porze snu, ważnym wydarzeniu, locie czy pogodzie w docelowym miejscu podróży.

Jest tryb dziecięcy z kontrolą czasu i dostępem do wybranych aplikacji. W Maratonie energii zoptymalizujemy działanie baterii. W Funkcji specjalnej znajdziemy m.in. klonowanie wybranych aplikacji społecznościowych, funkcje wywoływane gestami i dotknięciem a nawet ochronę przed podglądaniem. To możliwość wyszarzenia części ekranu tak żeby była niewidoczna dla innych osób. Smartfon potrafi również poinformować dźwiękiem o zakończeniu ładowania.

Infinix Note 12 Pro – zdjęcia i filmy

Zestaw aparatów składa się z głównego obiektywu o rozdzielczości 108 MP ze światłem f/1.8, 16 MP selfie ze światłem 2.0. Do tego mamy aparat do detekcji głębi sceny i jeszcze jeden, wspomagający działanie AI.

Aplikacja jest ciekawa. Zaczynając od lewej – w opcji Film jest kilka predefiniowanych układów (rodzina, retro, sport) które pozwalają na nagrywanie krótkich, kilkunastosekundowych klipów składających się z różnych ujęć połączonych ciekawymi przejściami. Następnie mamy film (2K, FHD 30 i 60 FPS i HD) z możliwością rozmycia tła i upiększania oraz automatycznym trybem nocnym. Kolejna jest AI CAM czyli po prostu zdjęcia, z filtrami i możliwością zrobienia fotografii z maksymalną rozdzielczością 108 MP. Dalej są: tryb uroda, pionowo (czyli niefortunnie przetłumaczony tryb portretowy) i w końcu osobny tryb supernocny. Jest również automatyczny tryb HDR.

Jakość zdjęć jest dobra, zarówno w dzień jak i w nocy. Mamy ładne kolory, dobrą rozpiętość tonalną, sporą szczegółowość. Szkoda tylko, że nie mamy szerokiego kąta który zwiększyłby możliwości foto tego urządzenia.

Jakość filmów również nie jest zła, sprawdza się AI odpowiedzialna za elektroniczną stabilizację.

Infinix Note 12 Pro – bateria

Ogniwo ma sporą pojemność 5000 mAh. Bez korzystania z żadnych ustawień optymalizujących działanie baterii smartfon spokojnie wytrzymuje pełne dwa dni pracy. Jeśli z optymalizacji skorzystamy, czas pracy się wydłuży, ale kosztem np. prędkości odpalania aplikacji czy schodzenia powiadomień. Ładowanie 33W ładowarką trwa około godziny.

Infinix Note 12 Pro – podsumowanie

Smartfon jest ciekawą propozycją w tym przedziale cenowym. Jest dobrze wykonany, ma bardzo dobry ekran, świetne głośniki i generalnie audio. Działa bezproblemowo i przyjemnie, oferuje do tego sporo ciekawych i niespotykanych nigdzie indziej rozwiązań. Ilość obiektywów nie powala na kolana, ale z tego co jest, producent potrafił wycisnąć bardzo dużo, więc fotograficznie również można być zadowolonym. Bateria starcza na długo, więc jeśli ktoś jest miłośnikiem gier – a do takiego odbiorcy kierowany jest ten smartfon – powinien być zadowolony. Zwłaszcza że cena w stosunku do tego co Infinix Note 12 Pro oferuje, jest bardzo przyjazna.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Infinix