Odkurzacz 3 w 1 - co potrafi Philips AquaTrio?

Dużo czasu i uwagi poświęcamy na co dzień nowościom z elektroniki użytkowej skupiając się na nowych smartfonach, tabletach, komputerach czy konsolach. Ale czasami najciekawsze nowości pojawiają się tam, gdzie usprawnienia i ułatwienia będą odczuwalne w jeszcze większym stopniu, a mowa oczywiście o sprzęcie AGD. Dbanie o dom, biuro czy inne własne cztery kąty nie musi dziś być tak wymagające, jak było do tej pory - wystarczy dysponować odpowiednim sprzętem, który ciężar codziennych obowiązków weźmie w sporym stopniu na własne barki, na przykład odkurzacz bezprzewodowy z funkcją aktywnego mycia. Takim urządzeniem jest Philips AquaTrio, który pozwala poświęcać mniej czasu na sprzątanie, a więcej spędzać go z rodziną, znajomymi, odpoczywać czy oddawać się swojemu hobby.

Philips AquaTrio to bowiem tak naprawdę urządzenie 3 w 1, które sprawdzi się chyba we wszystkich sytuacjach, z którymi możemy mieć na co dzień do czynienia. To bezprzewodowy odkurzacz z funkcją aktywnego mycia, więc rozlane płyny, kurz, plamy i bakterie nie będą dla niego wyzwaniem, ponieważ urządzenie sprząta dogłębnie twarde podłogi na mokro. Dzięki odpowiedniej nasadce i podświetleniu LED możemy bez przeszkód odkurzać też podłogi i dywany, a szeroki wachlarz końcówek i akcesoriów zamienia go w bezprzewodowy odkurzacz ręczny, którym szybko posprzątamy trudno dostępne miejsca, odkurzymy auto czy pozbędziemy się sierści zwierząt z kanapy i innych mebli. Wspomniane sprzątanie na mokro możliwe jest dzięki unikatowe i opatentowanej przez Philipsa nasadce z technologią AquaSpin.

Więcej w materiale wideo powyżej, a szczegóły nt. odkurzacza tutaj.

Materiał powstał we współpracy z marką Philips