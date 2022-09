Infinix pokazał trzy nowe smartfony z serii Note

Infinix jest nowym graczem na polskim rynku. W sierpniu wprowadził do naszego kraju dwie tanie linie: HOT i SMART. Teraz oficjalnie zaprezentował nowe urządzenia z serii Note, które są już dostępne w sprzedaży.

O zaletach najnowszych smartfonów podczas specjalnie zorganizowanej konferencji która była jednocześnie stremowana na kanale Infinix na YouTube opowiadał Ryszard Lindner. Odpowiada on za markę w Polsce i krajach bałtyckich.

Ryszard Lindner

Ceny urządzeń są bardzo przystępne, zwłaszcza patrząc na to, co oferują użytkownikom. A mamy w nich m.in. ekrany AMOLED z wysokim odświeżaniem, głośniki stereo czy pojemne baterie. Producent zwraca również uwagę na specjalne tryby dla graczy – czyli Monster Game Kit. Smartfony mają m.in. 10-warstwowy grafitowy system chłodzenia, który ma zapewnić długą rozgrywkę na maksymalnej wydajności. Dostępna jest funkcja poprawiania grafiki w grach. Nasze doznania poprawia też specjalny silniczek z wibracjami 4D. W urządzeniach jest również dość rozbudowany korektor dźwięku.

Interesująco wygląda technologia Power Marathon. Pozwala ona na dłuższą pracę w trybie awaryjnym. To dodatkowe 2h połączeń, gdy poziom naładowania spada poniżej 5 proc. Ale o baterię raczej nie trzeba się będzie martwić, we wszystkich trzech modelach ma ona po 5000 mAh. To powinno nam zapewnić długie godziny z dala od ładowarki nawet podczas intensywnej gry.

Urządzenia prezentują się bardzo ładnie. Są dobrze wykonane i bardzo przyjemnie leżą w dłoni. Na matowych pleckach nie będzie widać naszych odcisków palców. Wyspy z aparatami mają różne kształty, w zależności od modelu.

Wszystkie zaprezentowane smartfony pracują pod kontrolą Androida 12 z estetyczną i przejrzystą nakładką XOS 10.6.

Ma ona kilka bardzo ciekawych rozwiązań. W apce Maraton energii można aktywować funkcję Power Boost która jednym kliknięciem zoptymalizuje nam smartfon tak, by bateria była mniej obciążana. W sytuacji gdy mamy już bardzo mało energii, przydatny będzie tryb ultra oszczędny. Jego aktywowanie de facto zamienia nam smartfon w telefon. Mamy wtedy jedynie możliwość odbierania i wykonywania połączeń oraz odczytywania i wysyłania SMS-ów.

W telefonach znajdziemy również smart panel. To mała belka wysuwana gestem z boku ekranu. Do niej można przypiąć np. skróty do najczęściej używanych przez nas funkcji, ustawień albo aplikacji.

Można również zminimalizować używaną aplikację do pływającego okna i w tym czasie korzystać z kolejnej funkcji. Mamy też opcję korzystania z dwóch kont w wybranych aplikacjach społecznościowych.

Smartfony są napędzane wydajnymi procesorami MediaTek. To Helio G99, MediaTek Dimensity 810 oraz Helio G96.

Urządzenia kosztują: 1199 zł za Note 12, oraz 1399 zł za Note 12 Pro i 12 Pro 5G. Producent przygotował jednak specjalne promocje i do 29 września Note 12 Pro można kupić na Allegro za 1199 zł.

Biorąc pod uwagę stale rosnące ceny telefonów, propozycja Infinixa wygląda bardzo dobrze. Smartfony powinny się stać mocną konkurencją przede wszystkim dla tanich urządzeń Realme oraz Xiaomi z linii Redmi oraz POCO. Patrząc w specyfikację w porównaniu z tą ostatnią marką Infinix może się pochwalić nie tylko korzystniejszą ceną, ale również o wiele lepszym ekranami AMOLED albo głośnikami stereo. A to w zdecydowany sposób podnosi komfort codziennego korzystania ze smartfona.

Firma przygotowała również niespodziankę. Ryszard Lindner zapowiedział, że do końca roku w Polsce pojawi się kolejny model, tym razem z serii Zero. Jego najważniejszą cechą będzie niesłychanie szybkie ładowanie. Wszystko dzięki ładowarce o rekordowej mocy aż 180 W. Dzięki temu baterię o pojemności 4500 mAh naładujemy od zera do 50 proc. w rekordowe 4 min. Szef Infinixa nie chciał zdradzić więcej szczegółów ale ponieważ mówił o „rodzinie” Zero, można przypuszczać że do naszego kraju trafi więcej niż jedno urządzenie.

Ryszard Lindner

Specyfikacja zaprezentowanych smartfonów wygląda następująco:

Note 12 PRO:

Procesor Helio G99 6nm

Wyświetlacz AMOLED 6,7’’ FHD+

Potrójny tylny aparat 108 Mpx F 1,75 z poczwórną lampą błyskową

Przedni aparat 16 Mpx

Pamięć 8+256 GB RAM

Bateria 5000 mAh z technologią Power Marathon

USB-C z szybkim ładowaniem 33 W

System operacyjny XOS 10,6 na bazie Android 12

NFC

Gniazdo słuchawkowe

NOTE 12 PRO 5G:

Procesor MediaTek Dimensity 810

Wyświetlacz AMOLED 6,7” FHD+

Potrójny tylny aparat 108 Mpx F 1,75 z poczwórną lampą błyskową

Przedni aparat 16 Mpx

Pamięć 8+128 GB RAM

Bateria 5000 mAh z technologią Power Marathon

USB-C z szybkim ładowaniem 33 W

System operacyjny XOS 10,6 na bazie Android 12

Gniazdo słuchawkowe

NOTE 12:

Wydajny procesor Helio G96

Bateria o pojemności 5000 mAh z technologią Power Marathon

Wyświetlacz AMOLED 6,7” FHD+ True Color

Gniazdo ładowania USB-C z szybkim ładowaniem 33W

Pamięć 8+128 GB

Przedni aparat 16 Mpx

Potrójny tylny aparat 50 Mpx z poczwórną lampą błyskową

Podwójne głośniki DTS

System operacyjny XOS 10,6 na bazie Android 12

Gniazdo słuchawkowe

Materiał powstał we współpracy z firmą Infinix