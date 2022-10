Komputery x-kom PRO z certyfikatem GeForce RTX Studio to nowa jakość

Teraz do grupy komputerów spełniających najwyższe wymagania NVIDIA dołącza x-kom ze swoimi zestawami z serii PRO.

Co oznacza certyfikat NVIDIA GeForce RTX Studio?

Jak sami pewnie wiecie, zakup komputera wcale nie jest taką trywialną czynnością, jakby się mogło wydawać. Trzeba wziąć pod uwagę wiele elementów, poskładać je w jedną całość i mieć nadzieje, że wszystko będzie współpracowało ze sobą bez żadnych kłopotów. Nie wszyscy mają na to czas i ochotę, w szczególności, jeśli swojego komputera używają głównie do pracy. Dlatego NVIDIA wyszła naprzeciw wymaganiom twórców i stworzyła certyfikat GeForce RTX Studio. W głównej mierze dotyczył on komputerów przenośnych, ale są w sprzedaży również komputery stacjonarne budowane w tym duchu. W skrócie urządzenia z certyfikatem NVIDIA gwarantują odpowiedni poziom wydajności, niezawodności oraz kultury pracy. Grafik czy osoba zajmująca się głównie montowaniem wideo nie musi się teraz martwić jaką płytę główną, procesor czy chłodzenie do niego zakupić. O wszystko zadba producent komputera.

Aby spełnić specyfikację NVIDIA GeForce RTX Studio, w komputerze musi znaleźć się przede wszystkim karta graficzna z rodziny GeForce RTX, która znacząco przyspiesza działanie szeregu aplikacji kreatywnych. Począwszy od całego pakietu Adobe (Premier Pro, After Effects, Illustrator, Lightroom), przez aplikacje do renderingu 3D (Blender, Autodesk 3ds Max), edycji filmów (DaVinci Resolve) czy wreszcie na silnikach graficznych kończąc (Unreal Engine, Unity). Do tego dochodzi procesor klasy Intel Core i7, przynajmniej 16 GB pamięci RAM, szybki dysk SSD o pojemności minimum 512 GB oraz preinstalowane dedykowane sterowniki NVIDIA Studio. Dodatkowo NVIDIA zwraca uwagę na skuteczność systemu chłodzenia oraz kulturę pracy całych komputerów. Ponadto zespoły inżynierów i testerów, wspólnie z twórcami aplikacji, stale pracują nad optymalizacją działania sprzętu, a także usprawnieniami funkcji i przyśpieszeniem wykonywania operacji. Jednym słowem wybierając PC posiadający certyfikat NVIDIA GeForce RTX Studio, mamy pewność, że dostajemy urządzenie z górnej półki.

x-kom PRO GeForce RTX Studio

Jak już wspominałem, certyfikat GeForce RTX Studio najczęściej spotykany jest w przypadku laptopów od dużych światowych marek, ale jak się okazuje Polacy nie gęsi i swój komputer też mają. Sklep x-kom zaprojektował dwa różne zestawy komputerów stacjonarnych, które przeszły drobiazgową kontrolę i uzyskały certyfikat NVIDIA gwarantujący zgodność z najwyższymi standardami.

Komputery z rodziny x-kom PRO GeForce RTX Studio to modele przygotowane z niezwykłą pieczołowitością i troską o najmniejsze szczegóły. Doświadczeni pracownicy serwisu x-kom złożyli zestawy z najlepszych komponentów na rynku, aby uzyskać nie tylko wysoką wydajność, ale również niezawodność. Każdy zestaw opuszczający sklep jest testowany przynajmniej przez 3 godziny pod kątem stabilności i niezawodności. Testy są różne, ale w głównej mierze symulują pracę kreatywną, czyli to do czego taki komputer jest zaprojektowany. Maszyna z serii PRO GeForce RTX Studio musi wytrzymać kilkugodzinne maksymalne obciążenie, a przy tym nie może być zbyt głośna i uciążliwa dla właściciela. Dlatego też x-kom zdecydował się na zastosowanie unikalnej, bardzo eleganckiej obudowy, cichych wentylatorów oraz systemu chłodzenia wodnego dla procesora. Obudowa jest też bardzo funkcjonalna i zapewnia dostęp do wszystkich potrzebnych portów, a przy tym nie rzuca się w oczy i będzie się świetnie prezentować na każdym biurku. Wisienką na torcie jest natomiast gwarancja. X-kom oferuje 3 lata wsparcia w systemie door-2-door i gwarantuje, że każdą usterkę naprawi w ciągu 5 dni roboczych. Jednym słowem przez 3 lata nabywca komputera nie musi się martwić o jego działanie, jakakolwiek usterka zostanie naprawiona bez wychodzenia z domu w bardzo krótkim czasie. To bardzo istotny argument, bo przecież ten komputer ma na siebie zarabiać.

Najwyższa wydajność komputerów x-kom PRO GeForce RTX Studio

Listę dostępny komputerów z serii PRO GeForce RTX Studio znajdziecie na stronie sklepu, a w tej chwili składają się na nią dwa modele o zróżnicowanej wydajności. Najtańszy wariant wyposażony jest w układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB, procesor Intel Core i7-12700F, 64 GB pamięci RAM, dysk SSD o pojemności 2 TB oraz dodatkowy dysk HDD oferujący 4 TB. Do tego mamy oczywiście odpowiedni zasilacz z certyfikatem 80 Plus Gold, obsługę LAN 2.5 Gbps oraz WiFi 6, a także system Windows 11 Pro.

W topowej wersji znalazł się natomiast układ graficzny – NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti z 24 GB pamięci GDDR6X, procesor Core i9-12900F, 128 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 2 TB. Co więcej, aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo waszych projektów, x-kom przewidział w konfiguracji tego modelu dwa szybkie dyski HDD o pojemności 8 TB pracujące w trybie RAID 1. Oznacza to, że zawartość obu dysków jest taka sama i w razie awarii jednego z nich, nasze dane są w pełni bezpieczne. Także tutaj nie zabrakło też odpowiedniego chłodzenia, zasilania (1050W, 80 Plus Gold) oraz systemu Windows 11 w wersji Pro.

Jeśli natomiast jesteście ciekawi różnic, w jakich wydajności można oczekiwać w pracy z popularnymi programami kreatywnymi między komputerem z kartą NVIDIA GeForce RTX i bez, to wystarczy rzucić okiem na poniższy wykres. Zaprzęgnięcie ogromnej mocy obliczeniowej kart graficznych do pracy przy renderingu 3D czy obróbce zdjęć pozwala zaoszczędzić od kilku do kilkudziesięciu minut. Wszyscy dobrze wiemy, że czas to pieniądz, szczególnie jeśli deadline projektu nieubłaganie się zbliża, więc każdy twórca z pewnością to doceni.

NVIDIA uruchomiła program GeForce RTX Studio już jakiś czas temu, ale do tej pory takie oznaczenie posiadały zazwyczaj komputery przenośne. Zgodność z tym certyfikatem zapewnia twórców, że komputer, który kupują, spełnia najwyższe standardy jakości oraz wydajności i współpracuje ze sterownikami NVIDIA Studio.

Artykuł powstał przy współpracy ze sklepem x-kom.