Mamy jesień, zadbaj o oświetlenie na rowerze

Jesień to zdradliwa pora roku. Z jednej strony nadal jest całkiem ciepło i słonecznie, co zachęca do podróżowania rowerem. Z drugiej strony coraz szybciej zapada zmrok i bez dobrego oświetlenia, poruszanie się po drogach dla rowerów czy drogach publicznych staje się trudniejsze.

Warto zadbać zatem o dobre oświetlenie swojego jednośladu, dla własnego bezpieczeństwa oraz komfortu. Tylko czym kierować się przy wyborze?

Na co zwrócić uwagę wybierając oświetlenie roweru?

Powierzchownie wybór oświetlenia do roweru nie jest trudny. Przepisy obowiązujące w Polsce są w tej kwestii nieskomplikowane. Po zmierzchu powinniśmy mieć z przodu białe lub żółte światło umieszczone na wysokości między 25, a 150 cm nad poziomem drogi, a z tyłu światło czerwone oraz przynajmniej jeden odblask tego samego koloru. Tyle jeśli chodzi o teorie, w praktyce jak zajrzycie do sklepu rowerowego to znajdziecie dziesiątki różnych kompletów lampek w cenach od kilkunastu do kilkuset złotych. Jak zatem zdecydować co jest dla nas najlepszym wyborem?

Najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie w jakich porach dnia poruszamy się na rowerze i w jakim terenie. Jeśli rzadko jeździcie po zmroku, a w dodatku zazwyczaj na dobrze oświetlonych miejskich drogach, to wystarczy wam najzwyklejsza lampka, o mocy od 100 do 300 lumenów, która będzie bardziej sygnalizatorem waszego położenia niż realnym oświetleniem drogi. Jeśli jednak poruszacie się poza terenem zabudowanym gdzie nie ma dodatkowego oświetlenia, to lepiej wybrać światło o większej jasności od 300 do 700 lumenów. Najmocniejsze lampki rowerowe oferujące ponad 1000 lumenów to rozwiązanie przeznaczone dla osób, które lubią po zmroku jeździć w trudnym terenie, np. w lesie.

Sama jasność oświetlenia to jednak nie wszystko. Warto zwrócić też uwagę na czas pracy, bo ten przy maksymalnej mocy zazwyczaj jest bardzo krótki, więc może się okazać, że zabraknie nam prądu w najmniej spodziewanym momencie. Przy mniejszej jasności lampka będzie działać dłużej. Wartą przemyślenia kwestią jest też forma zasilania. Zwykłe baterie (AA/AAA) są dobrą opcją jeśli nie jeździmy zbyt często, ale ich mała moc sprawia, że lampka działa krótko. Z drugiej strony nawet jak się wyczerpią to można je kupić w każdym kiosku. Zdecydowana większość produktów o dużej jasności korzysta jednak z wbudowanych akumulatorów, które ładujemy przy pomocy kabla USB. To pewne ograniczenie, ale zawsze można ze sobą wozić powerbank, które będzie takiego ogniwo ładował. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety.

Można też zdecydować się na rower z oświetleniem zasilanym z dynama na kole lub w piaście, które jest niezależne od baterii. Jego jasność zależy jednak od tego jak szybko jedziemy, więc sprawdzi się głównie w rowerach miejskich. Na wyprawy w trudniejszym terenie taka forma zasilania nie będzie zbyt komfortowa. W takich podróżach warto też zwrócić uwagę na wodoodporność, przeważnie lampki rowerowe są odporne na zachlapania (certyfikat IPX4), ale są na rynku modele, które zniosą nawet poważną ulewę czy całkowite zanurzenie (IPX7). To jednak parametr istotny szczególnie dla wyczynowców.

Jak porównać lampki rowerowe?

No dobrze, ale nawet jak już wiemy na co zwrócić uwagę, przy wyborze przedniego oświetlenia to pozostaje jeszcze pytanie jak te parametry rzetelnie porównać. Producenci lampek rowerowych podają zazwyczaj ich jasność w lumenach, co jest parametrem dającym ogólny pogląd na wydajność danej lampki. Osobną kwestią jest jednak to jak generowana jest wiązka światła. Co nam po mocnym oświetleniu, które jest tylko punktowe i nie pokrywa całej szerokości drogi? Albo co jeszcze gorsze nie ma prawidłowego odcięcia na wysokość i zwyczajnie oślepia innych uczestników ruchu. Te parametry bardzo trudno jest rzetelnie sprawdzić i porównać we własnym zakresie. W takiej sytuacji doskonale sprawdzi się test lampek rowerowych przygotowany przez sklep CentrumRowerowe.pl.

Narzędzie do testowania oświetlenia rowerowego umożliwia dokładne porównanie parametrów lampek od różnych producentów oraz sprawdzenie, jak w rzeczywistości świecą. Aby przygotować narzędzie, zespół sklepu CentrumRowerowe.pl wykonał szereg pomiarów oraz testów terenowych, dzięki czemu prezentowane dane przedstawiają realne właściwości poszczególnych lampek rowerowych. Skupiono się na mocy lampek, czasie pracy oraz kształcie wiązki światła. Informacje te pozwalają dobrać model idealnie dopasowany do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego użytkownika. Dzięki narzędziu można między innymi porównać wiązkę i zasięg światła ponad 25 różnych modeli lampek dostępnych w ofercie sklepu. Dostępna na stronie porównywarka pozwala zestawiać ze sobą zdjęcia, pokazujące jak dane modele oświetlają drogę w terenie w nocy. W analizie pomaga praktyczna miarka, dzięki której łatwo ocenić, ile metrów przed kolarzem zostanie dobrze oświetlonych po zamontowaniu wybranego modelu.

Kluczowe parametry poszczególnych modeli lampek rowerowych można też wygodnie porównać między sobą w jednym miejscu, a ułatwia to szczególnie specjalna tabela, w której zebrano najlepsze i najpopularniejsze modele. W jednym miejscu można zatem porównać sobie wszystkie informacje, a następnie dokonać zakupu oświetlenia, które najbardziej nam pasuje.

Zespół sklepu CentrumRowerowe.pl poszedł jeszcze nawet odrobinę dalej i postanowił sprawdzić czy informacje podawane przez producentów dotyczące jasności lampek oraz czasu ich działania są wiarygodne. Za pomocą profesjonalnego miernika natężenia światła sprawdzono, jak długo świecą (w najmocniejszym trybie podstawowym) oraz jak zmienia się natężenie emitowanego światła wraz z upływem czasu. Całość danych została przedstawiona na czytelnym wykresie, na którym można porównać wybrane lampki. Kolejną ciekawą nowością jest możliwość porównania tzw. beam shotów. Przedstawiają one kształt wiązki światła z dwóch perspektyw – z góry oraz na wprost.

Całość uzupełnia rozbudowana sekcja FAQ, z której można dowiedzieć się m.in. jak wybrać najlepsze oświetlenie, na jaką moc się zdecydować albo gdzie zamontować lampkę. Wyjaśnione są też różnice między lumenami, luksami i kandelami, czyli wartościami często podawanymi przez producentów. Wszystko to sprawia, że opracowane narzędzie jest kompendium wiedzy na temat oświetlenia rowerowego, które na pewno przyda się każdemu rowerzyście w nadchodzącym okresie, kiedy dni stają się coraz krótsze. Narzędzie dostępne jest na tej stronie.

Jako miłośnik wszelkiego rodzaju dokładnych recenzji sprzętu, z wykresami i rzeczywistymi pomiarami, jestem wręcz zachwycony tym co przygotował sklep CentrumRowerowe.pl. To chyba najbardziej kompleksowa porównywarka oświetlenia dla rowerów w Polsce i jeśli będę szukał nowej lampki do swojego roweru to z pewnością tam zajrzę, co również i wam polecam.

Artykuł powstał przy współpracy ze sklepem CentrumRowerowe.pl