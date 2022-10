Allegro Smart! Week - to już ostatnie trzy dni okazji zakupowych na Allegro

Allegro Smart! Week rozpoczął się w poniedziałek, przez te kilka dni informowaliśmy Was o najlepszych okazjach cenowych na Allegro dla osób, które korzystają z darmowych dostaw w ramach usługi Allegro Smart! - dziś ostatnia porcja promocji dostępnych jeszcze tylko do najbliższej niedzieli.

Produkty do kupienia na Allegro Smart!Week w piatek 14.09 Stara cena Nowa cena w promocji Różnica Telewizor LED Philips 39PHS6707/12 39 " HDR 1 199,00 zł 849,00 zł 350,00 zł Ekspres ciśnieniowy De'Longhi ECAM21.117 B 1 499,00 zł 1 099,00 zł 400,00 zł

Alvise Favara, Chief Commercial Officer w Allegro:

Festiwal zakupowy Smart! Week z każdym rokiem cieszy się coraz większą popularnością wśród klientów - i z czego jesteśmy szczególnie dumni - także wśród sprzedających. Dzięki ich dużemu zaangażowaniu kupujący mogą wybierać spośród setek tysięcy produktów w najkorzystniejszych cenach niższych aż do -50%. Jako że wdrożyliśmy założenia dyrektywy unijnej Omnibus, dla wszystkich ofert biorących w festiwalu, użytkownicy mają też pewność, że procent obniżki jest realny, ponieważ został określony względem najniższej ceny oferty z ostatnich trzydziestu dni.

Tradycyjnie wybraliśmy dla Was z tej listy pięć ofert z kategorii elektronika, które możecie kupić w atrakcyjnych cenach.

Telewizor LED Philips 39" HDR

Niedrogi telewizor 39 cali, jeszcze tańszy? Taką okazją zakupową będzie LED Philips 39PHS6707/12 39" HDR, który dziś na Allegro Smart! Week dostępny będzie w cenie zaledwie 849 zł.

Telewizor ten z łatwością podłączymy do internetu i skorzystamy z dobrodziejstw zainstalowanego na nim Androida. Oczywiście to też obsługa naziemnej telewizji cyfrowej drugiej generacji DVB-T2 (HEVC) i co ciekawe ma wbudowany również tuner satelitarnej telewizji cyfrowej DVB-S2.

Wideorejestrator Dash Cam Lite 2

Jutro z kolei w obniżonej cenie dostępny będzie wideorejestrator 70mai Dash Cam Lite 2, przeceniony z kwoty 379,00 zł na 279,00 zł, a więc dokładnie o 100 zł.

To oczywiście kamera samochodowa, niezwykle popularna wśród kierowców do rejestracji przejazdów na wideo, która bywa przydatna w różnego rodzaju zdarzeniach na drodze. Dwucalowy ekran z rozdzielczością nagrywania 1080P Full HD, sprawdza się doskonale przy nocnych nagraniach. Co więcej można ją kontrolować z poziomu aplikacji mobilnej.

Rower elektryczny Samebike

Również jutro uaktywni się promocja na rower elektryczny Samebike, którego będziecie mogli kupić za 2 974,00 zł, a więc ponad 500 zł taniej niż jego regularna cena.

Rower wyposażony jest w silnik 350W, zapewniający maksymalną prędkość na poziomie 35km/h. To składana konstrukcja, czyli łatwa w transporcie, z regulacją wysokości siodełka i kierownicy. Można nim przemieszczać się w trzech trybach: pedałowania, motoroweru (zasięg na jednym ładowaniu: 40-80 km) i czystej energii elektrycznej (zasięg na jednym ładowaniu: 25-35 km).

Robot sprzątający iRobot Roomba i3

Jeszcze dwie propozycje do upolowania w ostatni dzień Allegro Smart! Week. Pierwsza, to robot sprzątający iRobot Roomba i3, którego zakupicie w cenie 979,00 zł.

iRobot Roomba i3 to 3-stopniowy system sprzątania, pozwalający na wyczyszczenie trudno dostępnych miejsc takich jak różnego rodzaju krawędzie i narożniki. Mapowanie powierzchni, zarządzanie czy programowanie sprzątania ułatwia aplikacja mobilna iRobot Home, robot ma także wsparcie do obsługi głosowej przy pomocy urządzeń wyposażonych w asystentów głosowych Google lub Alexa.

Smartfon Motorola Moto G31 4/64 GB

Na naszej liście nie mogło też zabraknąć smartfona. Będzie nim Motorola Moto G31, którą kupicie w niedzielę za 599 zł, po obniżce 200 zł od bazowej ceny 799 zł.

Tak więc to niska półka cenowa, ale zaskakujące parametry niespotykane w tej cenie. 4 GB pamięci RAM, wbudowane miejsce na dane 64 GB, które można rozszerzyć aż do 1 TB dzięki dedykowanej karcie pamięci. Do tego wydajna bateria 5000 mAh, która powinna wystarczyć na więcej niż jeden dzień intensywnego korzystania z urządzenia. Do tego wyświetlacz 6,4 cala Max Vision z technologią OLED o rozdzielczości Full HD+ oraz aparat główny 50 Mpx z technologią Quad Pixel z 4-krotnie lepszą czułością na światło.

Na Allegro Smart! Week tańsze bilety

Użytkownicy Allegro z wykupioną usługą darmowych dostaw Allegro Smart! mogą nie tylko taniej kupić na przykład wymienione wyżej produkty, ale i taniej zaopatrzyć się w bilety na różne wydarzenia, ze zniżką nawet do 20%:

Nazwa wydarzenia Link eBilet Wysokość zniżki Lokalizacja Muzyka Zespołu Nirvana Symfonicznie https://www.ebilet.pl/muzyka/rock/nirvana-symfonicznie/ 10% Katowice, Rzeszów, Wrocław, Olsztyn, Gdańsk, Białystok, Gorzów Wielkopolski, Poznań Muzyka zespołu Metallica symfonicznie https://www.ebilet.pl/muzyka/rock/muzyka-zespolu-metallica-symfonicznie/ 10% Jesionka Scorpion's Song Symphonic: Hurricane Orchestra + Herman Rarebell https://www.ebilet.pl/muzyka/rock/scorpions-symphonic/ 10% Rybnik, Rzeszów, Wrocław, Katowice Muzyka THE BEATLES symfonicznie https://www.ebilet.pl/muzyka/rock/the-beatles/ 10% Zabrze, Kielce, Wrocław, Rybnik Wąsik – Jak się (nie)golić przed poznaniem teścia https://www.ebilet.pl/teatr/komedia/wasik/ 20% Kraków, Chorzów, Lublin, Bydgoszcz Ewa Farna Umami Tour https://www.ebilet.pl/muzyka/pop/ewa-farna/ 20% Bydgoszcz Patrycja Markowska akustycznie https://www.ebilet.pl/muzyka/pop/patrycja-markowska/ 20% Kraków T.Love HAU! HAU! https://www.ebilet.pl/muzyka/rock/tlove-koncert/ 10% Poznań Voo Voo i Goście - ANAWA 2020 - Piosenki Marka Grechuty https://www.ebilet.pl/muzyka/rock/voo-voo/ 20% Warszawa Kasia Kowalska https://www.ebilet.pl/muzyka/pop/kasia-kowalska/ 20% Kielce, Katowice, Bydgoszcz Musical Aida https://www.ebilet.pl/teatr/musicale/aida/ 20% Warszawa

Aby móc skorzystać z tych wszystkich obniżek, wystarczy wykupić usługę Allegro Smart! za jedyne 49 zł na rok, która to uprawnia do darmowych dostaw kurierem, do automatów paczkowych czy punktów odbioru, przy zakupach za minimum 40 zł.

Do tego, jeśli jeszcze nie korzystaliście z tej usługi, możecie wypróbować ją zupełnie za darmo przez 3 miesiące, w ramach testowego programu Smart! na Start, którego użytkownicy mogą skorzystać z 5 darmowych dostaw.

Więcej szczegółów o Allegro Smart! znajdziecie pod tym linkiem, a oferty z ostatnich dni festiwalu promocji Allegro Smart! Week na stronie akcji.

Artykuł został przygotowany we współpracy z platformą sprzedażową Allegro.