Niedrogi i wydajny. Infinix NOTE 12 2023 debiutuje w Polsce

Infinix w Polsce oferuje aż 8 różnych modeli swoich smartfonów: NOTE, ZERO, HOT i SMART. Do tego portfolio dołącza właśnie najnowszy przedstawiciel serii serii NOTE 12 - model 2023.

Firma Infinix w sierpniu tego roku poinformowała o uruchomieniu sprzedaży swoich smartfonów w Polsce. Na dobry początek w sprzedaży pojawiły się HOT 11S NFC i HOT 11, a chwilę później portfolio zostało rozszerzone o wspomniane wyżej modele. A teraz w sprzedaży pojawia się Infinix NOTE 12 2023, który - jak podaje producent - ma przykuć uwagę klientów wydajnym procesorem, dużym ekranem AMOLED z wysokim kontrastem i natężeniem kolorów, a także nowoczesnym, przyciągającym uwagę designem. Infinix NOTE 12 2023 wyposażony jest w układ Helio G99 6nm oraz 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED FHD+ w standardzie True Color. Smartfon dysponuje pamięcią 8/128 GB z możliwością rozszerzenia RAM-u. Odbywa się to poprzez tak zwaną wirtualizację pamięci RAM.

Polega ona na tymczasowym używaniu części pamięci flash jako pamięci operacyjnej - w przypadku tego modelu jest to aż 5 GB, co w połączaniu z 8 GB podstawowej pamięci daje nam 13 GB RAM - co z pewnością zadowoli tych, którzy oczekują wysokiej wydajności. Telefon wyposażono dodatkowo w 10-warstwowy system chłodzenia grafitem, zapewniający obniżenie temperatury rdzenia nawet o 7 stopni Celsjusza, dzięki czemu procesor się nie przegrzewa. Stworzona na bazie Androida 12 autorska nakładka XOS 10,6 oferuje m.in. optymalizację pamięci masowej, wygodną obsługę wielu okien, wysoki poziom ochrony prywatności oraz nowoczesny wygląd.

Infinix NOTE 12 2023. Specyfikacja techniczna

Infinix NOTE 12 2023 Ekran AMOLED 6,7-calowy o rozdzielczości 1080×2400 pikseli Procesor MediaTek Helio G99 (2x A76 2.2GHz, 6x A55 2.0GHz) Pamięć RAM 8 GB Pojemność 128 GB Aparat główny 50 MP/AF + Czujnik głębi 2 MP + Obiektyw Si Aparat przedni 16 Mpix Bateria 500 mAh z szybkim ładowaniem 33 W System operacyjny XOS 10,6 na bazie Android 12 Inne NFC, gniazdo słuchawkowe, głośniki stereo,

Smartfon jest dostępny w autoryzowanym sklepie Infinix i sieci sklepów Media Expert w cenie 1199 zł w kilku wersjach kolorystycznych.