Producent chwali się, że to pierwszy na świecie smartfon oferujący ładowanie aż 180W technologią nazywaną Thunder

Charge. Została ona opracowana przez markę Infinix i pozwala błyskawicznie uzupełniać energię w baterii o pojemności 4500 mAh. Wewnątrz urządzenia znalazło się aż 20 czujników temperatury, które odpowiadają za bezpieczeństwo pracy smartfona, kabla oraz ładowarki w trakcie ładowania. Dołączana do zestawu ładowarka pozwoli oczywiście naładować także inne urządzenia przy użyciu kabla USB-C. Co jeszcze potrafi ZERO ULTRA, czyli topowy model Infinix?

Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 920 6nm 5G, który pracuje w parze z 8 GB pamięci RAM. Można ją jednak zwiększyć 13 GB, dzięki integracji pamięci ROM i RAM. W kontekście kontrolowania temperatury wykorzystano 4-warstwowy grafitowy system chłodzenia oraz 11 warstw materiałów rozpraszających ciepło, które dbają o temperaturę rdzenia. Jeśli chodzi o ekran, to Infinix ZERO ULTRA oferuje panel AMOLED o rozdzielczości FHD+ i przekątnej 6,8 cala. Częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz. Maksymalna szczytowa jasność to 900 nitów. Zdjęcia możemy robić aparatem głównym 200 Mpx z optycznym stabilizatorem obrazu, szerokokątnym obiektywem 13 Mpx oraz 32 Mpx aparatem przednim z podwójną lampą błyskową.

Telefon posiada także moduł NFC, co nikogo nie dziwi, ale zmieściły się też dwa sloty na kartę SIM z obsługą sieci 5G. Infinix ZERO ULTRA działa pod kontrolą oprogramowania Infinix XOS 12, które bazuje oczywiście na Androidzie. Jest to wersja 12, a więc nie najnowsza, ale producent wyposażył je w dodatki, jak chociażby tryb dla dzieci pozwalający ręcznie wskazać aplikacje, które będą dostępne dla młodszych użytkowników. Pojawił się też tryb dzielenia ekranu czy możliwość eliminacji niebieskiego światła.

Sugerowana cena Infinix ZERO ULTRA wynosi 2999 zł, ale przez pierwsze 48 godzin od rozpoczęcia sprzedaży będziecie mogli go kupić za 2699 zł. Zakupicie go m. in. na Allegro oraz w sklepach Media Expert.