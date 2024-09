Bluetooth 6.0 poprawi funkcjonalność lokalizatorów

Bluetooth to dzisiaj technologia, bez której wielu z nas nie wyobraża sobie życia. Wiele urządzeń z kategorii wearable jak zegarki czy słuchawki korzysta z jej możliwości zapewniając niezawodną komunikację na niewielkich dystansach. Dlatego wszyscy powinni przyjąć z zadowoleniem fakt, że Bluetooth SIG, organizacja odpowiedzialna za specyfikację tego standardu, przygotowała właśnie specyfikację w wersji 6.0. Zmiany są całkiem istotne i dotyczą przede wszystkim dwóch aspektów tej technologii. Oba powinni docenić użytkownicy, bo mogą sporo poprawić jeśli chodzi o działanie hitu ostatnich lat, czyli lokalizatorów podobnych do AirTaga od Apple.

Nowa specyfikacja standardu Bluetooth 6.0 przewiduje znacznie dokładniejszą lokalizację na niewielkich dystansach. Organizacja obiecuje wręcz centymetrową dokładność namierzania i to nie tylko w kwestii odległości, ale również kierunku. Bluetooth ma efektywny zasięg na poziomie około 10 metrów i ta wartość zostanie utrzymana. Jednak dzięki nowym rozwiązaniom zaimplementowanym w tym standardzie, możliwe będzie określenie dokładnego kierunku, z którego pochodzi sygnał. Będzie to zatem działać na podobnej zasadzie jak protokół Apple dla AirTagów, z tym że teraz będzie dostępne dla wszystkich. Można zatem oczekiwać, że nowa generacja niewielkich lokalizatorów będzie jeszcze skuteczniejsza, co pokryje się w czasie z rozbudową sieci lokalizacji bazującej na smartfonach z Androidem.

Drugim istotnym aspektem na jakim skupia się nowy standard jest zużycie energii. Bluetooth LE (Low Energy) to technologia pozwalająca znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię, co ma znaczenie np. dla wspomnianych lokalizatorów, które mają niewielkie baterie. Jednak mniejsze zużycie energii docenią zapewne wszyscy, bo oznacza to także dłuższe działanie na baterii wszystkich przenośnych urządzeń korzystających z Bluetooth LE. Niestety nie wiadomo jeszcze kiedy pierwsze urządzenia zgodne z nowym standardem pojawią się w sklepach. Zazwyczaj od publikacji specyfikacji do jej implementacji mija kilka lat. Oznacza, że na pierwsze produkty ze wsparciem Bluetooth 6.0 będziemy musieli poczekać zapewne przynajmniej do 2026 roku.