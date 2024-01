Industry 4.0, czyli rewolucja w przemyśle. Wyjaśniamy, o co chodzi

Industry 4.0 to hasło, które w kontekście nowych technologii pojawia się coraz częściej. Co to jednak oznacza i o co w tym chodzi? Tłumaczymy.

Industry 4.0 — o co chodzi? Jesteśmy w trakcie czwartej rewolucji przemysłowej

W ostatnim czasie termin „Industry 4.0” coraz częściej pojawia się w kontekście przemysłu, ale również w technologii — i to nie jest przypadek. Z pewnością niektórzy z Was zastanawiali się, co tak naprawdę kryje się za tą tajemniczą nazwą? Industry 4.0 to kluczowy element czwartej rewolucji przemysłowej, która wprowadza nowe standardy technologiczne, umożliwiające zdecydowaną zmianę sposobu, w jaki zarządzamy produkcją i jak sama produkcja się odbywa.

Źródło: Depositphotos

Industry 4.0 to nie tylko chwytliwa nazwa, a koncepcja zmiany podejścia do produkcji. „Przemysł 4.0” to przede wszystkim idea inteligentnych fabryk, w których maszyny, systemy informatyczne i ludzie łączą siły w zorganizowaną sieć. To nie tylko automatyzacja, ale także zdolność do zbierania, analizy i wykorzystywania danych w celu doskonalenia procesów produkcyjnych. To sposób na dostosowanie się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych.

Źródło: Depositphotos

Na czym polega Przemysł 4.0? Tak to działa w praktyce

W fabryce opartej na Industry 4.0 maszyny są w stanie komunikować się między sobą, dzieląc się informacjami dotyczącymi swojego stanu, wydajności i prognozowanych problemów. Całość jest kontrolowana przez zaawansowane systemy zarządzania, które umożliwiają monitorowanie, analizę i optymalizację procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, produkcja staje się bardziej elastyczna, reagując na indywidualne potrzeby rynku. Można powiedzieć, że jest to fabryka wyjęta z przyszłości.

Źródło: Depositphotos

Fabryki oparte na Przemyśle 4.0 charakteryzują się między innymi wózkami widłowymi, które jeżdżą same, a często — jak na przykład w fabryce Huawei w Budapeszcie — dzięki prywatnej łączności 5G na terenie zakładu, robią to o kilkadziesiąt procent szybciej, niż w przypadku na przykład Wi-Fi. Wózki widłowe mają naprawdę zaawansowane czujniki i kamery, które pozwalają im pracować bezbłędnie. Wszystkie tego typu urządzenia są również zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie osób, które mogą pracować obok — są specjalne czujniki, jest widoczne i mocne oświetlenie, ostrzegające przed robotem, są specjalne systemy pozwalające na zatrzymanie się takiego sprzętu i więcej. Co również istotne, roboty często przed sobą wyświetla strzałkę zgodną z kierunkiem, w którym aktualnie się porusza.

Do tego w podobnych miejscach można spotkać małe kamerki ze specjalnym software’em, które same przeprowadzają kontrolę sprzętów. Wszystkie dane, wliczając w to wagę czy dokładne wymiary, są zbierane automatycznie i momentalnie trafiają do monstrualnego excelowego pliku. Jeśli więc cokolwiek się nie zgadza, osoba kontrolująca cały proces od razu widzi, że zaszły jakiekolwiek niedogodności. Do tego, właśnie w fabryce Huawei, wykorzystuje się jeszcze okulary AR, które zakładają pracownicy robiący zadania wymagające chirurgicznej precyzji. Pracownik, który z nich korzysta, wykonuje bardzo skomplikowaną pracę, a wszystko to, co widzi, w czasie rzeczywistym jest transmitowane do centrali, znajdującej się często po drugiej stronie globu.

Źródło: Depositphotos

Inne przykłady Przemysłu 4.0

Industry 4.0 to również inteligentne urządzenia. W naszych domach już teraz mamy do czynienia z inteligentnymi urządzeniami, takimi jak lodówki czy termostaty, które dzięki technologii Industry 4.0 mogą lepiej ze sobą współpracować, dostosowując się do naszych preferencji i przewidując nasze potrzeby. Ponadto sektor logistyczny korzysta z zaawansowanych rozwiązań Industry 4.0, umożliwiających śledzenie pojazdów, optymalizację tras oraz prognozowanie dostaw. To nie tylko przekłada się na oszczędności, ale również na bardziej efektywną i ekologiczną logistykę.

Gdyby tego było mało, w kontekście edukacji, Industry 4.0 również przynosi nowe możliwości. Szkoły i uczelnie korzystają z zaawansowanych technologii, takich jak wirtualna rzeczywistość czy sztuczna inteligencja, aby dostarczyć bardziej interaktywne i efektywne środki nauczania. Przemysł 4.0 to nie tylko zmiana technologii w fabrykach, a szansa na stworzenie bardziej zrównoważonego i efektywnego społeczeństwa. W miarę jak ta rewolucja przemysłowa nabiera tempa, kluczowe jest, abyśmy zrozumieli jej potencjał i umiejętnie wykorzystali go do budowy lepszej przyszłości. Nie jest to tylko kwestia maszyn i komputerów, ale także szansy na kształtowanie społeczeństwa, w którym technologia służy ludziom, przyczyniając się do rozwoju gospodarczego i poprawy jakości życia.

Źródło: Depositphotos

Grafika wyróżniająca: Depositphotos