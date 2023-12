Eksperci nie mają złudzeń – AI zrewolucjonizuje proces tworzenia leków

Sztuczna inteligencja już dziś zrewolucjonizowała branżę rozrywkową, edukacyjną i artystyczną, wkraczając mocno w sektor medyczny. Badacze z OpenText przewidują, że w nadchodzącym roku ten trend dotknie także produkcje leków.

4,5 miliarda dolarów na transformację cyfrową zakładów produkcyjnych

Nagły boom na dynamiczny rozwój AI można krytykować – bo niesie ze sobą obiektywne zagrożenia – ale nie sposób odmówić mu pozytywnego wpływu na wiele sektorów gospodarki. Według ekspertów z OpenText (firmy zajmującej się dostarczaniem oprogramowania do zarządzania informacją na wszystkich etapach jej cyklu życia) rok 2024 będzie przełomowy, bo rozpocznie rozciągający się na kolejne lata proces modernizacji zakładów produkcyjnych. Przemysł farmaceutyczny przewiduje bowiem inwestycje w wysokości 4,5 miliarda dolarów na transformację cyfrową zakładów produkcyjnych do 2030 roku i ponad 3 miliardy dolarów na sztuczną inteligencję do 2025 roku. Rozwiązania te mają przyspieszyć analizę danych i pomóc korzystać z technologii na etapie dostosowania leczenia.

Źródło: Depositphotos

Średnio proces stworzenia nowego lekarstwa trwa 10-12 lat, a jego koszt – od koncepcji do wprowadzenia na rynek – to koszt ponad 2 miliardów dolarów, przy czym prace nad lekiem często kończą się niepowodzeniem. AI ma przyspieszyć ten proces i ograniczyć ludzkie błędy, a także już na wczesnym etapie przewidywać skuteczność danego medykamentu i oceniać słuszność podejmowania dalszych prac.

Branża farmaceutyczna i ogół biznesów opartych na naukach biologicznych ma także mocniej stawiać na rozwiązania chmurowe, by poprawić przepływ informacji, zwiększyć ich bezpieczeństwo i zapewnić możliwość współpracy różnym zespołom badawczym.

„Aby zoptymalizować korzyści wynikające z integracji systemów firmowych z chmurą, należy wdrożyć dodatkowe elementy strategii „chmura na pierwszym miejscu”. Obejmują one automatyzację chmury zdolną do dostosowania się do kluczowych wymagań biznesowych, w połączeniu ze zintegrowanym frameworkiem zarządzania informacjami hostowanym na elastycznej platformie” – Robin Gellerman, Product Marketing Manager for Life Sciences w OpenText

Stock image form Depositphotos

Źródło: Informacje prasowe