Valkyrie Entertainment oficjalnie dołącza do rodziny PlayStation Studios, stając się piątym studiem deweloperskim zakupionym przez Sony w 2021 roku.

Sony w tym roku dokonuje sporych zakupów, prężnie rozwijając rodzinę PlayStation Studios. W tym roku japońska firma zakupiła już Housemarque, Nixxes Software, Firesprite oraz Blupoint Games - teraz do tej obiecującej paczki dołącza Valkyrie Entertainment.

Jak podaje szef PlayStation Studios, Hermen Hulst, Valkyrie będzie pomagało w rozwoju kluczowych marek japońskiej firmy. Nie jest to dla nich żadna nowość, bowiem współpracowali już ze studiem Santa Monica przy God of War z 2018 roku, a teraz maczają palce w nadchodzącym God of War: Ragnarok - produkcji, która już w przyszłym roku zagości na PS5 i PS4.

Valkyrie Entertainment powstało w 2002 roku, pracując od tamtej pory nad ponad 100 grami, chociaż w większości pełnili rolę współdewelopera. Ich CV prezentuje się jednak naprawdę ciekawie - mają na swoim koncie między innymi współpracę z Riot Games, twórcami League of Legends, przy grze Valorant. Niedawno pomagali także Microsoftowi i 343 Industries przy Halo: Infinite.

Sony wykonuje naprawdę ciekawe ruchy. Niektóre tegoroczne zakupy szczególnie robią wrażenie - Housemarque to przecież studio ze sporym doświadczeniem, które stworzyło ekskluzywne dla PlayStation 5 i bardzo dobrze przyjęte oraz nagradzane Returnal, Bluepoint Games, mistrzowie remake’ów, którzy zrobili fenomenalną robotę przy Demon’s Souls, a teraz Valkyrie Entertainment, studio z bardzo bogatym CV, i pod względem ilości projektów, i pod względem gatunków gier.

Nie są to może tak kolosalne zakupy, robiące piorunujące pierwsze wrażenie, jak w przypadku Microsoftu - jestem jednak pewien, że te inwestycje się zwrócą, a w ciągu następnych lat dostaniemy masę świetnych gier spod szyldu PlayStation Studios. Czekają nas dobre czasy.