Polskie wątki, fakty i mity - czego nie wiemy o Indianie Jonesie?

Powrót Indiany Jonesa po kilkunastu latach to nie lada wydarzenie, a domknięcie klamrą tej historii ostatnim filmem z Harrisonem Fordem to dobry moment na podsumowania. Jak dużo faktów i mitów stoi za fabułami filmów i samym bohaterem? Jakie są polskie wątki w filmach o poszukiwaczu przygód?

"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" może nie generować takich wpływów finansowych, na jakie liczyło studio, ale film jest udanym domknięciem historii tego bohatera. W najnowszej odsłonie dostajemy sporo nawiązań do poprzednich filmów, poszczególnych scen i dialogów, a także odniesienia do historycznych zdarzeń i postaci. Okraszono to sporą dawką przygody i humorem, ale dodano także więcej głębi postaci Jonesa i dramaturgii.

Pojawienie się najpewniej ostatniej części z Harrisonem Fordem w roli głównej jest dobrym momentem na przyjrzenie się dotychczasowym produkcjom i przygodom przeżywanym przez Indiane Jonesa z nieco innej perspektywy. Uczynił to Adam Węgłowski, dziennikarz, pisarz, autor książek historycznych i kryminałów oraz projektant gier planszowych, publikujący m. in. w Focus Historia (redaktor naczelny), Skarpy Warszawskiej, Przekroju, Tygodnika Powszechnego, Śledczego, W podróży, Zwierciadła oraz portalu NationalGeographic.pl. Napisał także książkę "Przypadek Ritterów" będącą powieścią kryminalną.

Jego najnowsza książka, "Tropiciel skarbów. Fakty i mity w filmach o Indianie Jonesie", przygląda się fenomenom, o których tak wiele słyszeliśmy, ale nie znaliśmy ich genezy i nie wiedzieliśmy, na ile są to prawdziwe informacje. Które z nich są faktami, a które jedynie mitami? Jakie są polskie wątki w filmach o poszukiwaczu przygód? O tym wszystkim rozmawiamy w najnowszym odcinku podcastu - miłego słuchania!

Indiana Jones - polskie wątki, fakty i mity. Tropiciel Skarbów - wywiad z Adamem Węgłowskim

Podcastu Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w: