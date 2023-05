Nikt wcześniej nie mógł nabrać doświadczenia w świecie, z którym mamy do czynienia. Zachodzi zmiana pokoleniowa i młodzi dorastają w środowisku, które zdaniem wielu jest szkodliwe i toksyczne. Ale z drugiej strony możliwości, jakimi dzisiaj dysponujemy są nieporównywalne do tego, co dostępne było dla poprzednich pokoleń. Jak się w tym wszystkim odnaleźć? W jaki sposób można chronić lub jak się zachowywać w otoczeniu najmłodszych, dla których świat składający się z ekranów jest czymś naturalnym? Jakie treści powinni oglądać, a jakie pomijać?

O tym wszystkim i kilku innych wątkach rozmawiamy z ekspertką Olą Beltą-Iwacz. To psycholożka, terapeutka pedagogiczna i trenerka umiejętności społecznych znana w sieci jako Mamologia. Na co zwrócić uwagę gospodarując czasem przed ekranem, w jakich okolicznościach powinniśmy na to pozwalać młodym, a kiedy unikać? Co można zrobić lepiej? Miłego słuchania!

Ekspertka o przeładowaniu treściami i jak sobie z tym radzić

