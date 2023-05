Czy sztuczna inteligencja nas obroni? Ekspert o zagrożeniach w sieci

Raport CERT Orange Polska mówi jasno - do ataków dochodzi coraz częściej, a zagrożeń przybywa. Rozmawiamy z ekspertem od bezpieczeństwa w sieci o najczęstszych rodzajach ataków i nie tylko.

Podłożem do odcinka jest opublikowany pod koniec kwietnia raport mówiący jasno, że liczby (niestety) stale rosną. Z drugiej strony są też dobre wiadomości, bo większa jest liczba ochronionych Internautów - zablokowanych zostało ponad 130 tysięcy fałszywych stron wyłudzających dane i przeszło 5 milionów internautów nie padło ofiarą oszustwa lub ataku. Orange zmierzył się z phishingiem (wyłudzanie informacji), atakami DDoS czy złośliwym oprogramowaniem chroniąc internautów - jak rozkładały się one procentowo? Statystyki mogą Was zaskoczyć.

Jak najczęściej oszuści próbują wykradać dane? Do jakich kradzieży dochodzi najczęściej? Jak wyglądały poprzednie lat pod względem bezpieczeństwa w sieci? O tym wszystkim i wielu innych wątkach opowiada Robert Grabowski stojący na czele CERT w Orange Polska.

Phishing, ataki DDoS i złośliwe oprogramowanie - raport CERT Orange Polska za 2022

