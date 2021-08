American Crime Story możecie kojarzyć przede wszystkim po fenomenalnym 1. sezonie "Sprawa O. J. Simpsona". Na przestrzeni 10 odcinków przedstawiana jest sprawa sądowa "The Juice" z perspektywy prawników. W obsadzie znaleźli się między innymi Cuba Gooding Jr., Sarah Paulson, John Travolta i David Schwimmer.

Całą serię obejrzałem już trzykrotnie, bo jest to kawał naprawdę świetnej produkcji, w związku z czym oczekiwania wobec nowych sezonów były niesamowicie wysokie. "Zabójstwo Versace" im nie sprostało, choć też uznawany jest za dobry sezon. Nie zrobił on jednak takiej furory, jak seria pierwsza i na dłuższy czas producenci odeszli od tytułu zastanawiając się, jaką historię opowiedzieć w nowych odcinkach.

Wtedy usłyszeliśmy, że planowane jest poruszenie tematu wydarzeń następujących po huraganie Katrina z 2005 roku. Jako źródło miała najpierw posłużyć książka " The Great Deluge: Hurricane Katrina, New Orleans, and the Mississippi Gulf Coast", a później " Five Days at Memorial: Life and Death in a Storm-Ravaged Hospital". Realizacja tej historii nie doszła jednak do skutku, a pewien czas później poinformowano nas, że 3. sezon "American Crime Story" skupi się na seks skandalu Billa Clintona z Monicą Lewinsky z lat 1995 - 1996.

Impeachment - obsada nowego sezonu American Crime Story

Tę ostatnią zagra Beanie Feldstein, Sarah Paulson wcieli się w zmarłą w zeszłym roku Lindę Tripp, którą odpowiadała za upublicznienie taśm obciążających 42. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Billa Clintona zagra Clive Owen, a Hillary Clinton Edie Falco. Annaleigh Ashford wystąpi natomiast jako Paula Jones - druga z kobiet, która oskarżyła i pozwała prezydenta o molestowanie seksualne. Scenariusz bazuje na książce "A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President".

Data premiery Impeachment: American Crime Story

Co ciekawe, sama Monica Lewinsky jest producentem serialu na zaproszenie Ryana Murphy'ego. Uznał bowiem, że jeśli ktokolwiek ma tę historię opowiedzieć, to musi być ona. Pomimo pewnych początkowych wątpliwości co do samego konceptu serialu, Ryan Murphy postanowił postawić na ten projekt i premiera nastąpi już 7 września na kanale FX w USA.

Impeachment: American Crime Story - zwiastun

Zazwyczaj produkcje tej stacji trafiają w pierwszej kolejności na HBO GO w Polsce, więc niewykluczone, że i tak stanie się tym razem. Wyślemy zapytanie do HBO GO, czy plan zakłada w miarę rychłą premierę serialu nad Wisłą, bo przecież przywykliśmy już do szybkiego pojawiania się zagranicznych produkcji w Polsce. Poprzednie sezony "American Crime Story" traktujące o O. J. Simpsonie i Versace są dostępne na Netflix, ale nie liczyłbym na tak prędkie dołączenie do nich nowej serii nawet po zakończeniu emisji w USA.