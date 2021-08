Kulisy wejścia Viaplay do Polski. Będzie 4K, będą oryginalne filmy

Viaplay zrobiło niemało zamieszania pojawiając się w Polsce. Przejęcie praw do Bundesligi, Premier League i F1, a także prace nad własnymi trzema serialami oraz rozbudowana biblioteka filmów to ciekawy początek.

Pytanie oczywiście brzmi, jakie będą następne kroki i co skusiło Viaplay do pojawienia się w naszym kraju. Rynek wydaje się bardzo nasycony, a przecież w drodze są Disney+ i przebrandowanie HBO Max. Tymczasem Viaplay stawia nie tylko na posiadane już treści, ale planuje niemałą ekspansję z 50 oryginalnymi produkcjami tworzonymi każdego roku w krajach, gdzie platforma jest dostępna. W sumie jest to 9 krajów, a w Polsce w realizacji są trzy seriale, a w lipcu trwały zdjęcia do "Fort Boyard" - reality show na formacie zza granicy.

Nowa platforma streamingowa w Polsce Viaplay

Po konferencji miałem okazję porozmawiać z trójką, która poprowadziła show towarzyszące wejściu Viaplay do Polski. Byli to Anders Jensen - CEO NENT, Filippa Wallestam - EVP & Chief Content Officer w NENT Group oraz Paweł Wilkowicz - Head of Sports. To właśnie ich wypowiedzi usłyszycie w najnowszym odcinku podcastu Antyweb Po Godzinach.

Konkretne zapowiedzi Viaplay - będzie 4K, będą polskie filmy

Szefujący NENT Group Anders Jensen obiecał mi, że obejrzę mecze Manchesteru United w 4K, natomiast odpowiedzialna za treści na Viaplay Filippa Wallestam zdradziła, że w Polsce podpisano już kontrakt z dystrybutorem Monolith, który dostarczy polskie filmy. Co więcej, platforma w planach ma kręcenie dwóch filmów rocznie w ogóle, więc być może niektóre z nich powstaną także nad Wisłą. Macie ochotę na więcej ciekawostek? Miłego słuchania!

