Netflix blokuje VPN. Rykoszetem obrywają użytkownicy

Netflix w różnych regionach oferuje różne treści. Problemy licencyjne i ograniczenia geolokalizacyjne dają się we znaki wszystkim. Część korzysta z VPN, inni radzą sobie inaczej. Teraz będzie trudniej. Firma zacieśnia blokadę, co rykoszetem odbija się na zwykłych użytkownikach.

Netflix z VPN walczy od lat. To efekt presji wywieranej m.in. przez studia filmowe i dystrybutorów. To oni narzucają, w jakim kraju mogą być dostępne wyprodukowane przez nich filmy i seriale. Firma stara się jak może, jednak dostawcy prywatnych sieci zawsze potrafili znaleźć sposób na obejście nowych restrykcji.

Wygląda na to, że korzystasz z narzędzia odblokowującego lub z połączenia proxy

Komunikat ten pojawia się, gdy chcemy obejść blokady geolokalizacyjne. W zeszłym roku Netflix podszedł do tematu VPN nieco inaczej — ukrywając treści zarezerwowane dla jednego regionu i oferując jedynie własne filmy i seriale z Netflix Originals. Teraz firma idzie o krok dalej i za cel objęła sobie nieliczne sieci VPN, które nadal oferują dostęp do filmów i seriali zarezerwowanych dla ograniczonej liczby krajów.

Netflix zabiera się za VPN. Mocniejsza blokada filmów i seriali

W tej walce rykoszetem obrywają zwykli użytkownicy amerykańskich sieci, których adresy trafiły na blokowaną przez Netfliksa listę. A to skutkuje uniemożliwieniem oglądania wielu produkcji oficjalnie dostępnych np. w USA. Strona i aplikacja uważają, że próbują dostać się do nich spoza tego kraju, mimo, że faktycznie się w nim znajdują. Pomysłowi dostawcy VPN od lat grają z platformą w kotka i myszkę wymyślając różne sposoby obejścia tych ograniczeń. Część firm pozwala na korzystanie z prywatnych sieci dostarczając adresy IP wyglądające tak, jakby były częścią normalnej, lokalnej sieci. Korzystają one z puli adresów, z których standardowo korzystają ISP.

W mediach społecznościowych przeczytać można o tym, jak zwykli użytkownicy nie widzą części biblioteki na jednym urządzeniu, a na innym wszystko jest w porządku. Ma to miejsce gdy np. telefon korzysta z sieci komórkowej, a komputer z Wi-Fi. Różne IP, różne treści, mimo, że znajdują się w tym samym kraju. Jeden z adresów znajduje w blokowanej przez listę puli, co uniemożliwia korzystanie z serwisu. Netflix na swoich stronach pomocy technicznej informuje:

Jeśli po wyłączeniu serwerów proxy, połączeń VPN i innego oprogramowania przekierowującego nadal widzisz ten komunikat, skontaktuj się ze swoim dostawcą internetu. Będzie on w stanie ustalić, dlaczego Twój adres IP jest powiązany z serwerem proxy lub połączeniem VPN.

W oświadczeniu przesłanym serwisowi TorrentFreak, przedstawiciele Netfliksa przekazują, że treści Netflix Originals nie są blokowane przez VPN oraz pracuje nad rozwiązaniem problemu, który dotyka osoby nie korzystające z VPN, a zostały pozbawione dostępu do biblioteki filmów i seriali.