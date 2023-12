Tego modelu Apple Watch Series 9 brakowało na premierę. Firma nadrabia zaległości

Nie kupiliście jeszcze Apple Watch 9, a czekacie na nową wersję kolorystyczną? Właśnie pojawiła się w ofercie Apple. To Apple Watch Series 9 (PRODUCT)RED udostępniony w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS.

Apple Watch Series 9 na rynku zadebiutował we wrześniu tego roku i choć nie przynosił daleko idącej rewolucji w tego typu sprzętach, z pewnością znalazł swoich szczęśliwych użytkowników. Nowy układ SiP S9 pozwalający na wygodne korzystanie z funkcji dwukrotnego stuknięcia. Co prawda nie była ona dostępna na premierę zegarka, ale wraz z aktualizacją watchOS 10.1 została oddane w ręce, a konkretnie - palce - użytkowników. Dzięki czipowi ultraszerokopasmowemu drugiej generacji, Apple Watch Series 9 oferuje także możliwość dokładnego znajdowania iPhone'a. Tyle i aż tyle. Jest nieco szybciej, ale przy zachowaniu tego samego czasu na jednym ładowaniu. Zmian względem poprzedniego modelu niewiele, ale jeśli ktoś przechodził ze starszego Apple Watch, Series 9 wydawał się doskonałym wyborem. Jednak już przy okazji premiery pojawiły się głosy, że w ofercie zabrakło jednej wersji kolorystycznej.

Apple Watch Series 9 (PRODUCT)RED już dostępny. Czym się wyróżnia?

Apple Watch Series 9 zadebiutował w czterech wersjach kolorystycznych. Nowe modele zegarków można było kupić z kopertą aluminiową w kolorze różowym, północy, księżycowej poświaty oraz srebrnym. Na próżno było szukać wersji czerwonej, która dostępna była w poprzednich odsłonach zegarka. To zmienia się teraz. Apple Watch Series 9 dostępny jest także w wersji czerwonej (PRODUCT)RED, z której część zakupu trafia na Globalny Fundusz w walce z AIDS. Dodatkowo wraz z aktualizacją watchOS 10 użytkownicy Apple Watch Series 9 otrzymają nowe wersje kolorystyczne dla dwóch tarcz: Słoneczny analogowy oraz Paleta. Apple Watch Series 9 (PRODUCT)RED standardowo dostępny jest z kopertą w rozmiarze 41 lub 45 mm z paskiem sportowym z edycji (PRODUCT)RED.

Apple Watch Series 9 w wersji to jeden z elementów kampanii związanej z obchodami Światowego Dnia AIDS, który przypada 1 grudnia. Apple poinformowało jednocześnie, że przez kilka najbliższych dni, wszystkie przychody z zakupów w aplikacji w grach MONOPOLY GO!, Gardenscapes oraz EA Sports FC Mobile trafią na konta wspomnianego wyżej Globalnego Funduszu w walce z AIDS. Również część przychodów z zakupów w internetowym sklepie Apple powędruje do Funduszu.