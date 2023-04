HP wypuściło swój najnowszy komputer i określiło go tytułem "IMAX Enhanced PC". Czy na pewno jest najlepszy do oglądania filmów?

Producenci PC na różne sposoby próbują nas przekonać, że ich nowy produkt jest najlepszy na rynku i poza zasięgiem konkurencji. Jednocześnie jednak, mają oni na względzie to, że nie wszyscy muszą interesować się komputerami i jest cała masa osób, którym megaherze, gigabajty i TDP nie mówią absolutnie nic.

Dlatego też firmy prześcigają się w oznaczeniach, które ja nazywam "bezpiecznym zakupem", tzn. pokazywaniem, że ich sprzęt spełnia "wyśrubowane" standardy i jakikolwiek komputer z daną etykietą nie zostanie wybrany, klient się nie zawiedzie. Taką rolę pełni dziś m.in. oznaczenie "Intel Evo", a podobny program z "Nvidia Studio" prowadzi też Nvidia.

Teraz jednak na rynek wchodzi kolejny gracz, który ma klientom coś do przekazania.

HP wprowadza IMAX Enhanced PC - czym to w ogóle jest?

Firma HP zaprezentowała swój nowy model laptopa konwertowalnego, czyli HP Envy x360 15. Konwertowalny oznacza w tym przypadku oczywiście, że zawias działa w 360 stopniach i komputer, dzięki ekranowi dotykowemu, może pełnić rolę tabletu. W tym wypadku jednak firma poszła o krok dalej i ogłosiła, że jest to pierwszy IMAX Enhanced PC.

Osoby posiadające kina domowe zapewne kojarzą, czym jest program IMAX Enhanced. Dotyczy on właśnie urządzeń kina domowego, zarówno telewizorów, projektorów jak i systemów audio, które mają zapewniać najbardziej "immersyjne" (i w zamyśle zbliżone do kinowych) doświadczenia.

Teraz HP chce przenieść ten standard na laptopy, które mają być "najlepsze" do konsumpcji treści wideo. Komputery z tym logiem mają najlepiej odtwarzać materiały wideo nagrane w standardzie IMAX oraz wspierać kinową jakość brzmienia i dźwięk przestrzenny przy zachowaniu głębokiej dynamiki.

Nie trzeba więc być ekspertem, by spodziewać się, że w tym wypadku słowo "IMAX" jest tu bardziej na wyrost i przypomina współpracę chociażby pomiędzy markami smartfonów a firmami audio, by zapewnić "najbardziej immersyjne" głośniki w smartfonach. Owszem, głośniki w telefonie, czy na ten przykład w laptopie mogą grać głośno i wyraźnie, ale nikt nie powinien się po nich spodziewać niczego nawet przypominającego dźwięk przestrzenny.

Podobnie z ekranem. Chociaż w tym wypadku mamy do czynienia z panelem OLED, co nie zdarza się tak często w laptopach, to i tak wątpliwe by 15 calowy monitor był w stanie zapewnić "kinowe wrażenia". O ile więc Intel Evo celuje w kluczowe parametry działania laptopa, jak procesor, dysk, bateria czy nawet kamera do wideorozmów, zapewnienia płynące z "IMAX Enhanced PC" nie są już tak konkretne i nie wiadomo, co dokładnie będą oznaczały w przyszłości.

Do tego musimy poczekać, aż HP wypuści więcej komputerów z tej "serii" by zobaczyć, co mają ze sobą współnego.

