iMac jako jedna tafla szkła? Apple rejestruje ciekawy patent

Apple ledwie co zunifikowało wygląd swoich urządzeń na obłe i kanciaste, a inżynierom z Cupertino już chodzą po głowie nowe pomysły na wizualne zmiany sprzętów z logiem nadgryzionego jabłka. Do urzędu patentowego wpłynęło intrygujące zgłoszenie możliwej wersji przyszłego iMaca.

Szklany iMac z dziurą na MacBooka

Trzeba przyznać, że iMaki przeszły długą drogę od przerośniętych strugaczek do komputerów all-in-one, przypominających bardziej ogromnego iPada niż swój pierwowzór. Projektantom z Apple udaje się z edycji na edycję coraz mocniej odchudzać iMaca, jednak to, co prezentują teraz, wykracza poza wszelkie wyobrażenia. Firma zarejestrowała bowiem patent na komputer stworzony z jednego, mocno zagiętego fragmentu szkła.

Źródło: USPTO

Zakrzywiona część u dołu miałaby służyć do przechowywania komponentów, natomiast duży i płaski fragment pełniłby funkcję wyświetlacza. W udostępniony dokumencie znalazły się wizualizacje różnych konfiguracji potencjalnego iMaca. Jedna z nich ukazuje urządzenie podtrzymywane przez stopkę, która po wysunięciu tworzy miejsce na klawiaturę MacBooka.

Źródło: USPTO

W publikacji wymieniono nazwiska znanych projektantów Apple, takich jak Keith J. Hendren, odpowiedzialny niegdyś za pracę nad czujnikami dotykowymi w klawiaturach do MacBooków, czy Paul X Wang, zajmujący się w Apple projektami związanymi z rozszerzoną rzeczywistością i tym samym współautor projektu Apple Pencila, który może zmieniać kształt.

Po co Apple miałoby robić w pełni szklanego iMaca? Cóż, zapewne sprzedaż ubezpieczenia Apple Care+ w tym przypadku byłaby bardzo zadawalająca. Pamiętajmy jednak, że korporacyjni projektanci zgłaszają rocznie setki patentów, które w większości nie trafiają do produkcji.