Apple zapłaci za „motylkowe” klawiatury 50 mln dolarów. Tanio się wykpili…

0

Do klawiatury „motylkowej” mam osobisty „sentyment”. Od pierwszego testu „na żywo” byłem hejterem tego rozwiązania, o czym pisałem w co najmniej kilku artykułach. Obrywało mi się za to zresztą od bezkrytycznych fanbojów. Tymczasem historia „motylków” kończy się właśnie w sądzie.