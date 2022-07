Nowy patent Apple niejednokrotnie może okazać się zbawienny

Jak donosi Patently Apple, gigantowi z Cupertino został przyznany patent, dzięki któremu będziemy w stanie wezwać pomoc z każdego miejsca - zasięg nie będzie grał w takich przypadkach żadnej roli. Jak to działa? Tłumacząc w bardzo prosty sposób, całość opiera się na metodzie przekazywania komunikacji z urządzenia, które ma zasięg komórkowy, do urządzenia, które go nie ma.

W istocie patent skupia się na tak zwanym Lawful Interception (LI), czyli legalnym przechwytywaniu, odnoszącym się do urządzeń w sieciach telefonicznych. Dzięki temu organy ścigania na podstawie prawnych upoważnień, takich jak chociażby nakaz sądowy, mogą podsłuchiwać poszczególnych abonentów.

Źródło: Unsplash @theregisti

iPhone’y będą tworzyć “jedną wielką sieć”, która może pomóc w najgorszych sytuacjach

Sieci bezprzewodowe zapewniają łączność z urządzeniami mobilnymi, takimi jak chociażby smartfony. Łączność ta może być zapewniona przez interfejsy radiowe. Dzięki temu urządzenia, które znajdują się blisko siebie, mogą wykrywać się nawzajem, a następnie ustanawiać ze sobą bezpośrednie ścieżki komunikacyjne. Nowy patent sprawia, że połączenie może być przekazywane między wieloma iPhone’ami, nawet jeśli więcej niż jeden z nich nie ma zasięgu.

To wszystko za sprawą komunikacji ProSe, która jest czymś na wzór “uslugi zbliżeniowej”. W momencie, w którym sieć komórkowa uległa awarii i nie działa, ProSe może okazać się niesamowicie istotne w kontekście bezpieczeństwa publicznego.

Źródło: Patently Apple

W każdym miejscu może zabraknąć zasięgu - nawet w największych miastach. Z tego względu zabezpieczenia w takiej postaci, służące do wzywania pomocy, może okazać się naprawdę pomocne. Cóż, pozostaje trzymać kciuki i mieć nadzieję, że to jeden z tych patentów, który faktycznie wejdzie w życie - i oby jak najszybciej.

Źródło: Patently Apple