Ceny samochodów w górę, kwoty płacone przez Polaków w dół

Jak można dowiedzieć się z najnowszego raportu Carsmile, mimo wzrostu cen katalogowych, średnia cena sprzedaży nowych samochodów zmniejszyła się w ciągu ostatnich 12 miesięcy o ponad 7 tysięcy złotych brutto, czyli o 5 procent. Polacy obecnie wybierają modele, które po rabacie kosztują średnio 145 tysięcy złotych.

Średnia rzeczywista cena sprzedaży samochodu finansowanego leasingiem wyniosła w maju 118,1 tysięcy złotych netto po rabacie, co przekłada się na nieco ponad 145 tysięcy złotych z VAT-em. W ciągu roku średnia cena zakupu nowego samochodu spadła dokładnie o 7 342 złote brutto, czyli o 5 procent. Leasing jest najpopularniejszą formą finansowania nowych samochodów w Polsce, wykorzystywaną w prawie co drugiej transakcji zakupu nowego pojazdu. Michał Knitter, założyciel platformy Carsmile, mówi:

Auta tanieją, to jest fakt. Ceny katalogowe co prawda nadal wykazują niewielki wzrost, ale jeśli uwzględnimy możliwy do uzyskania rabat, to okazuje się, że nowy samochód można dziś kupić taniej niż przed rokiem. To bardzo dobra wiadomość dla osób, które chcą zmienić auto, zwłaszcza, że pomimo spadku cen wybór modeli dostępnych od ręki jest bardzo duży.

Źródło: Depositphotos

Samochody wcale nie poszły do góry? Taniej jednak już nie będzie

Z danych Carsmile wynika, że w maju średni rabat na nowy samochód wynosił 17,2 procent od ceny katalogowej. Sylwester Łagowski, szef działu zamówień Carsmile, ocenia, że po kwietniowym ograniczeniu upustów, kiedy to ich średni poziom spadł do około 15 procent, w maju dealerzy znów byli bardziej skłonni udzielać rabatów. Jednak granica 17 procent jest trudna do przekroczenia, ponieważ wyższy poziom oznaczałby sprzedaż samochodów ze stratą. Dodaje, że 17,2 procent to średnia rynkowa, ale można znaleźć modele przecenione o 20 procent i więcej.

Źródło: Depositphotos

Kwotowo, upust na samochód średniej klasy wynosi około 25-30 tysięcy złotych. Założyciel Carsmile mówi, że nie spodziewa się, aby ta kwota mogła jeszcze wzrosnąć. Wyprzedaż rocznika 2023 dobiega końca, a większość sprzedawanych obecnie samochodów pochodzi z rocznika 2024. Przypomnijmy, że rok temu średni rabat od ceny katalogowej wynosił „tylko” 8,4 procent. Widać więc, że sprzedawcy dziś bardzo agresywnie walczą o klientów.

Jakie samochody można kupić za 145 tysięcy?

Skoro Polacy kupują samochody za średnio 145 tysięcy złotych, to co w tych pieniądzach można dostać? Na podstawie danych za maj, przy założeniu, że Polacy szukający nowego samochodu celują obecnie w pojazdy kosztujące około 145 tysięcy złotych brutto po rabacie, analitycy Carsmile wytypowali przykładowe modele, które po negocjacjach można kupić za taką kwotę. Na liście znalazły się: Peugeot 408, Cupra Formentor, KIA Sportage, Audi A3, Skoda Octavia, Toyota Corolla oraz Volkswagen Passat. Modele te reprezentują obecny „środek” rynku nowych samochodów w Polsce.

Źródło: Depositphotos

Źródło: Carsmile / OLX